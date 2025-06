Trotse Max Verstappen denkt nog niet aan titel na tweede plaats

Max Verstappen kwam vandaag als tweede over de streep in de Grand Prix van Canada. Hij kon George Russell niet verschalken, maar profiteerde in het wereldkampioenschap wel van de crash van de McLarens. Hij wil echter nog niet praten over het wereldkampioenschap.

Verstappen kon Russell niet inhalen bij de start. Hij sloot aan achter de Mercedes, en probeerde de aanval in te zetten. Toen dit niet mogelijk bleek te zijn, maakte hij als eerste zijn pitstop en reed hij verder een goede en stabiele race. Toen McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri elkaar raakten, kwam Verstappen als winnaar uit de bus. Hij liep hierdoor in in het kampioenschap.

Goede race

Verstappen sprak zich tevreden uit over zijn race bij interviewer van dienst Nico Rosberg: "Het was best een goede race, al dacht ik in de eerste twee stints dat we het lastig hadden met de banden. We kozen voor best een agressieve strategie, maar gelukkig konden we het onder controle houden in de laatste stint. De pace was zelfs beter met de lage fuel load."

"Ik denk dat we een race hebben gereden waar we zowel kozen voor de aanval als voor de verdediging. We kozen de aanval met de strategie, en we kozen de verdediging tegenover de auto's achter ons. Ik denk dat dit de maximale positie voor ons was vandaag."

Kansen in het kampioenschap

Door de crash van de McLarens is Verstappen weer dichter in de buurt gekomen in de strijd om de wereldtitel. Gevraagd naar de titelstrijd, reageert Verstappen ontwijkend: "Het is nog een lang seizoen. We zullen altijd ons best blijven doen."

Verstappen staat nog altijd derde in de strijd om het wereldkampioenschap, zijn achterstand op Norris en Piastri is namelijk gekrompen. Over twee weken krijgt Verstappen in de Grand Prix van Oostenrijk de kans om de aanval opnieuw te openen.