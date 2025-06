Norris diep door het stof na crash met Piastri: "Alleen mijn schuld"

Lando Norris en Oscar Piastri zorgden vandaag voor de langverwachte clash tussen de McLarens. In de slotfase van de Grand Prix van Canada raakten ze elkaar, waardoor Norris uitviel. De Brit ging diep door het stof en wees zichzelf als schuldige aan.

Norris kwam door een alternatieve strategie steeds dichter in de buurt te rijden van Piastri. In de slotfase van de Grand Prix kon hij de aanval openen, en haalde hij Piastri in in de hairpin. Wiel aan wiel reden ze het rechte stuk op, waarna Piastri Norris weer inhaalde bij de chicane.

Norris openden daarna de aanval, maar dook in een gat dat niet bestond. Hij belandde in een sandwich tussen de pitmuur en de auto van Piastri, waardoor de Brit uitviel. De schade aan zijn McLaren was groot, en hij ging diep door het stof over de boordradio.

Norris gaat diep door het stof

Even later bood hij ook zijn excuses aan voor de camera van Sky Sports: "Ik kan niemand anders de schuld geven dan mijzelf. Ik bied het hele team en Oscar mijn excuses aan voor het uitvoeren van een actie die waarschijnlijk een beetje te dom was. Ik ben blij dat ik zijn race niet heb verpest. Ik zeg sorry tegen het hele team."

Hoe moet Norris nu verdergaan?

Norris riep voorafgaand het weekend nog dat een clash onvermijdelijk was. Pijnlijk genoeg kwamen die uitspraken direct uit: "Dit was gewoon nog dommer. Dit was niet eens iets van 'that's racing', het was gewoon niet goed vanuit mijn kant."

Norris krijgt nu twee weken de tijd om bij te komen van de chaos op het Circuit Gilles Villeneuve. De vraag is hoe hij zich kan gaan herstellen voor de Grand Prix van Oostenrijk: "Ik ga vannacht naar bed, ga sorry zeggen tegen iedereen en dan weer verder."