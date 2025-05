Mercedes komt met een verklaring na 'ruzie' tussen Wolff en Williams-teambaas

Het team van Mercedes kende afgelopen weekend in Monaco een frustrerende Grand Prix. Na afloop leek teambaas Toto Wolff ruzie te maken met zijn Williams-collega James Vowles, maar volgens Mercedes was dat zeker niet het geval.

Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli zaten in Monaco vrijwel de hele race vast achter de wagens van Williams. Aangezien alle coureurs verplicht minimaal twee pitstops moesten maken, had men bij Williams gekozen voor een opvallende tactiek.

Williams-coureur Carlos Sainz en Alexander Albon hielden voor elkaar de rest van het veld op. Hierdoor konden ze hun pitstops maken zonder een positie te verliezen. Bij Mercedes waren ze hier het grootste slachtoffer van, en dat zorgde voor frustratie. Na afloop doken er beelden op waar Mercedes-teambaas Toto Wolff leek te ruziën met zijn Williams-collega James Vowles.

Mercedes reageert

In de debrief van Mercedes op YouTube kwam dit moment ook ter sprake. Chief Communications Officer Bradley Lord lacht om de beelden: "Ik stuurde Toto gisteren een appje waarin ik zei dat het geweldig zou zijn als het een echte discussie was geweest!"

Geen ruzie

Volgens Lord was er niets aan de hand: "Ik kan me niet voorstellen dat hij en James echt zoiets zouden doen. Ik zag op het internet vergelijkingen met Toto's reactie in Saoedi-Arabië in 2021 langskomen. Het ziet er bijna hetzelfde uit. Ik stond toen ook naast hem, en ik kan je vertellen dat het er zeker niet op leek."

Wat was er aan de hand?

De vraag is waar Wolff en Vowles het dan over hadden. Lord komt met een uitleg: "Het was gewoon iets van 'heel erg bedankt, dankjewel voor het teamspel'. Er was gewoon niets wat wij anders hadden kunnen doen. Toto had na afloop al aangegeven dat James hem een berichtje had gestuurd waarin hij 'sorry' zei en uitlegde dat ze de teamgame moesten spelen. Hij heeft ook gelijk. Het leverde hen twee puntenfinishes op."