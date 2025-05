Helmut Marko lacht om interne strijd binnen McLaren

Het team van Red Bull Racing gaat dit weekend in Spanje weer de strijd aan met concurrent McLaren. Bij Red Bull ligt de focus op Max Verstappen, terwijl ze zich bij McLaren focussen op beide coureurs. Helmut Marko kan een glimlach niet onderdrukken als het aankomt op mogelijke teamorders.

McLaren was afgelopen weekend in Monaco sterk. Lando Norris greep op zaterdag de pole position, en die wist hij op zondag te verzilveren. Hij won zijn tweede Grand Prix van het seizoen, en liep daardoor een beetje in op zijn teamgenoot Oscar Piastri in het wereldkampioenschap. De Australiër voert nog altijd de strijd om de wereldtitel aan.

Max Verstappen wil zich ook in de titelstrijd mengen. De Nederlandse Red Bull-coureur kwam in Monaco als vierde over de streep, maar hield de schade verder aardig beperkt.

Verstappen blijft in de buurt

In een interview met OE24 wordt Red Bull-adviseur Helmut Marko geconfronteerd met het feit dat Verstappen niet veel heeft verloren. Zijn antwoord is duidelijk: "Omdat Norris deze keer de race won en Piastri slechts als derde over de streep kwam."

De strijd binnen McLaren

Marko ziet wel een belangrijk verschil tussen zijn team Red Bull en McLaren. Bij de Oostenrijkse renstal gaat alle aandacht immers uit naar Max Verstappen, terwijl Lando Norris en Oscar Piastri dezelfde kansen krijgen bij McLaren. Ze weigeren daar een kopman aan te wijzen.

Marko kan een glimlach niet onderdrukken als dit onderwerp op tafel komt. Gevraagd hoelang Norris en Piastri nog met elkaar mogen vechten, reageert Marko lachend: "Vraag dat maar aan McLaren!"

Kleine verschillen

Verstappens achterstand op de twee McLarens in het wereldkampioenschap is niet zo heel groot. De Nederlander staat op de derde plaats met 136 WK-punten. Norris staat tweede en heeft tot nu toe 158 WK-punten bij elkaar gereden. Piastri voert de strijd om de titel aan met 161 punten, de verschillen zijn dus klein.