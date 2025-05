Red Bull doorbreekt stilte over ingrijpende nieuwe F1-regels

Het raceweekend in Spanje kan een omslagpunt zijn in het huidige F1-seizoen. De nieuwe regels omtrent de flexiwings kunnen voor flinke veranderingen gaan zorgen, al durft Red Bull-adviseur Helmut Marko daar nog geen voorspellingen over te doen.

Het gaat dit jaar in de Formule 1 veelvuldig over de doorbuigende vleugels. De FIA besloot vlak voor het seizoen in te grijpen. In Australië werden de controles bij de achtervleugels aangescherpt, en in Spanje zal hetzelfde gebeuren met de voorvleugels. Kampioenschapsleider McLaren rijdt rond met doorbuigende vleugels, en veel mensen denken dat ze hard zullen worden geraakt door de regels. Bij de Britse renstal zijn ze daar echter niet zo zeker van.

Marko rekent zich niet rijk

Red Bull-adviseur Helmut Marko durft er ook nog geen voorspellingen over te doen. In een interview met OE24 wordt hij geconfronteerd met de bewering dat McLaren hard kan worden geraakt. Hij haalt zijn schouders erover op: "Dat zeggen ze tenminste. Ik ben heel erg benieuwd of dat ook echt zo zal zijn."

Kan Red Bull zich verbeteren?

Bij Red Bull willen ze vooral naar zichzelf kijken. Max Verstappen won nog in Imola, maar afgelopen weekend in Monaco kwamen ze niet in het stuk voor. Verstappen kwam als vierde over de streep, en klonk redelijk cynisch. Aankomend weekend in Spanje komt Red Bull waarschijnlijk met updates, en het circuit van Barcelona lijkt ze ook veel beter te liggen.

De kansen in Spanje

In het interview krijgt Marko de vraag of Red Bull in Spanje net zo snel zal zijn als in Imola. De Red Bull-adviseur reageert redelijk positief: "Dat is wel onze hoop. De kwalificatie in Barcelona is ook heel erg belangrijk, omdat inhalen ook op dit circuit heel erg lastig is."

"Als de banden snel gaan slijten, dan bestaat er nog wel een kans om in te halen bij start/finish en op het rechte stuk."