'Alpine wil Franco Colapinto vervangen door opvallende naam'

Het team van Alpine heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. Ze presteren niet sterk, en ze hebben Jack Doohan al vervangen door Franco Colapinto. Volgens nieuwe geruchten zou de Argentijn ook moeten vrezen voor zijn zitje, en zou Mick Schumacher worden genoemd als vervanger.

Jack Doohan mocht aan het seizoen beginnen als teamgenoot van Pierre Gasly. De Australiër liet echter geen mooie dingen zien, en hij stond onder zware druk. Na de Grand Prix van Miami werd er ingegrepen, en werd Doohan op de reservebank geplaatst. Colapinto werd zijn vervanger, maar hij krijgt slechts vijf races de kans voordat Alpine een nieuwe evaluatie gaat uitvoeren.

In Imola en Monaco heeft Colapinto geen mooie dingen laten zien. Afgelopen weekend reed hij kleurloos rond in de straten van Monaco, en kwam hij slechts als dertiende over de streep. De Argentijn moet nog een beetje wennen, maar bij Alpine willen ze snel weer scoren.

Nieuwe kans voor Schumacher?

Volgens het Oostenrijkse medium OE24 zou Colapinto nu al onder druk staat. Het medium stelt dat de Argentijn nog niet voldoet aan de verwachtingen, en dat hij zich in Spanje, Canada en Oostenrijk nu echt moet laten zien wat hij kan.

OE24 stelt dat er achter de schermen wild wordt gespeculeerd over de toekomst. Bij de Franse renstal zou er achter de schermen worden overwogen om Mick Schumacher een nieuwe kans te geven. De Duitser reed in 2021 en 2022 voor Haas, en staat sindsdien aan de kant. Hij rijdt momenteel in het World Endurance Championship voor Alpine, en is dus geen onbekende voor het Franse merk.

Glock voedt de geruchten

Voormalig Formule 1-coureur Timo Glock voedt de speculatie bij OE24: "Mick heeft meer ervaring dan Franco Colapinto. Hij zou zeker een kandidaat zijn als Colapinto niet meer te presteren."

"Hij is nog steeds aan het leren. In het WEC is hij altijd de snelste van de drie coureurs in zijn auto. Dus hij is zeker een optie!"