Het is geen geheim dat Max Verstappen droomt van deelnemen aan andere raceklassen. Voor de start van de huidige triple header reed hij een aantal rondjes op de Nürburgring Nordschleife. Een expert laat nu iets meer los over de testdag van Verstappen.

Verstappen werkte deze weken de eerste triple header op Europese bodem van het seizoen af. De Nederlander won de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola, en kwam afgelopen weekend in Monaco als vierde over de streep. In de week voor de GP in Imola reed hij op de Nordschleife in een Ferrari GT3-bolide van zijn eigen team. Onder de naam Franz Hermann nam hij daar deel aan een testdag van de NLS.

Vlak na zijn testdag lekte uit dat Verstappen het ronderecord voor zijn klasse zou hebben verbroken. Onder meer Helmut Marko stelde dat Verstappen dit record had neergezet. Hij ontving veel complimenten, maar er bestond ook twijfel. Aan die geluiden maakte Verstappen zelf snel een einde.

Hoe snel was Verstappen?

Op de Nürburgring waren ze ook onder de indruk van de prestaties van Verstappen. Coureur en online persoonlijkheid Misha Charoudin staat bekend als een kenner van de Nordschleife. Hij rijdt veel rondjes op het circuit, en er zijn weinig mensen die de baan zo goed kennen als hij.

Hij was ook onder de indruk van Verstappen, zo laat hij weten in de Road To Success Podcast. Hij legt uit dat Verstappen al na drie rondjes het ronderecord verbrak: "Ik weet dat het huidige record stond op 7:49. Ik wil niet te veel verklappen, maar we hebben een directe quote van hem waar hij zegt dat hij een 7:48 heeft gereden met de BoP (Balance of Performance, red.) van de NLS."

Wat was het doel?

Voor Verstappen was het altijd een droom om op de Nordschleife te rijden. Waarom hij precies deelnam aan de test, bleef echter onduidelijk. Veel mensen gingen ervan uit dat het te maken had met zijn wens om deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring, waar een speciale licentie voor nodig is.

Volgens Charoudin speelt ook het eigen raceteam van Verstappen hier een rol. De Nederlander wil simracers de kans geven in de echte wereld, om te bewijzen dat ze snel kunnen zijn. Verstappen kan een goed voorbeeld stellen voor deze coureur als hij zelf ook meters maakt.