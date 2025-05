Max Verstappen haalt uit naar andere coureur: "Totaal onnodig!"

Max Verstappen reed vorige week een aantal rondjes over de Nürburgring Nordschleife. Het werd veelvuldig besproken, maar GT-coureur Maro Engel plaatste er een paar nuances bij. Dit leidde tot een felle reactie van Verstappen, en de Nederlander legt nu uit waarom hij dat deed.

Engel sprak zich gisteravond op sociale media uit over het rondje van Verstappen. Hij stelde dat de Red Bull-coureur met een andere specificatie had gereden, en dat hij daardoor het ronderecord had verbroken. Afgelopen nacht reageerde Verstappen op X op het bericht van Engel. Volgens Verstappen klopte er niets van, en had zijn Ferrari GT3-bolide gewoon de juiste afstelling.

Stom commentaar

Het was een opvallend moment, en na de kwalificatie in Imola werd Verstappen hiernaar gevraagd. Hij sprak zich uit bij De Telegraaf: "Dat was stom commentaar. Ik ben daar naartoe gegaan om plezier te hebben en mijn rondjes te rijden. Ik ben er niet voor een record, maar om te leren."

"Dan komt dat naar buiten en is het net alsof andere rijders zich aangevallen voelen. Terwijl ik altijd positief ben geweest over de GT3 en de competitie. Ik ben er helemaal niet om iemand af te zeiken. Ik geniet er gewoon van en dan krijg je dit soort commentaar. Dat vind ik totaal onnodig."

Verstappen kent Engel

Engel en Verstappen wonen allebei in Monaco, en ze zijn ook geen onbekenden van elkaar. Engel heeft daarnaast het ronderecord voor straatwagens op de Nordschleife in handen, en Verstappen legt uit waarom hij besloot om dit keer wel de digitale pen erbij te pakken: "Normaal gesproken boeit het me niet zoveel, maar ik ken hem persoonlijk. Ik kwam het ook toevallig tegen. Zijn reactie vond ik gewoon een beetje zonde."

Engel bood vlak na het bericht van Verstappen zijn excuses aan en stelde dat hij iets in de paddock had gehoord.