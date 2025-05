George Russell koos bewust voor megastraf: "Wat kan mij het schelen?"

George Russell speelde een hoofdrol in de Grand Prix van Monaco. De Britse Mercedes-coureur zat lang vast achter de wagens van Williams, en nam een bijzonder besluit. Hij koos voor een straf, en legt nu uit waarom hij dit deed.

Russell startte in het middenveld door een motorprobleem in de kwalificatie. Mercedes kondigde een extreme strategie aan, aangezien alle coureurs verplicht waren om twee keer een pitstop te maken. Russell en Andrea Kimi Antonelli reden lang door op hun eerste setje banden, maar ze konden niet profiteren. Het team van Williams hield namelijk het hele veld op.

Keuze van Russell

Russell werd er helemaal gek van, en hij nam een opvallend besluit. Hij verremde zich bij het uitkomen van de tunnel, sneed de chicane af en haalde Alexander Albon terug. Mercedes liet Russell weten dat hij de positie moest teruggeven, maar daar had de Brit geen zin in. Russell stelde dat hij voor een straf koos, en de stewards gaven hem een Drive Through Penalty. Toch deed dit hem niet zoveel pijn, en kwam hij als elfde over de streep.

'Wat kan mij het schelen'

Na afloop reageerde Russell bij Sky Sports op zijn keuze: "Je bent verdoemd als het doet, en je zou verdoemd zijn als je het niet doet. Op een gegeven moment dacht ik: 'Weet je, wat kan mij het schelen'. Ik lag toch buiten de punten en ik zou toch nergens finishen."

"Ik wilde ook een beetje genieten van racen in Monaco. We zijn gisteren al alles verloren door het probleem dat we hadden in de kwalificatie."

Genieten

Van de slotfase heeft Russell nog wel een beetje kunnen genieten: "Ik heb 25 rondjes volgas over Monaco kunnen rijden. Het ironische is dat ik zelfs met de drive through hoger ben gefinisht dan ik zou doen zonder. Ik zou dan namelijk vast hebben gezeten achter Alex, Tsunoda en Hülkenberg. Het is een beetje een fout van het systeem."

Russell stelde grappend dat de race spannender kan worden gemaakt als alle coureurs een knopje krijgen om sprinklers te activeren.