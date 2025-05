Felle Leclerc verdedigt Vasseur en blijft Ferrari trouw

Charles Leclerc heeft vandaag een kans om zijn eerste zege van het seizoen te pakken. De Monegask heeft het zwaar bij Ferrari, maar hij moet er niet aan denken om te gaan vertrekken bij de Scuderia. Hij spreekt ook zijn steun uit voor Frédéric Vasseur.

Ferrari begon met een goed gevoel aan het seizoen. De Italiaanse renstal eindigde vorig jaar op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Voor dit seizoen trokken ze zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton aan, en ze wilden de aanval gaan openen op de concurrentie. Dat is vooralsnog niet gelukt, want ze blijven ver achter op de concurrentie.

Vertrouwen in Vasseur

Het zorgt voor veel ergernis en geruchten over de toekomst. Sommigen twijfelen aan teambaas Vasseur, terwijl anderen stellen dat het voor Leclerc misschien beter is om een deurtje verder te kijken. Zo riep voormalig Haas-teambaas Günther Steiner dat het misschien beter is om ergens anders te gaan kijken als hij successen wil behalen.

Leclerc blijft Ferrari echter trouw. In een interview met L'Equipe verdedigt hij eerste Vasseur: "Ik heb altijd gezegd dat ik het volle vertrouwen heb in Fred, en ik denk dat hij de juiste persoon is om Ferrari naar de top te brengen. Ik heb altijd gezegd dat hij degene is die het voor elkaar kan krijgen. Ik hoop echt dat we Ferrari samen terug naar de top kunnen brengen."

Vertrouwen in het project

Ook over zijn eigen toekomst is Leclerc heel erg duidelijk. Hij moet er niet aan denken om voor een ander team te gaan rijden. Een vertrek bij Ferrari is uitgesloten: "Natuurlijk niet, er bestaat geen kans dat dat gaat gebeuren. Ik geloof in dit project, en ik geloof in Fred. Het is nu natuurlijk een zware tijd, en op dit soort momenten is het makkelijk om ergens aan te twijfelen."

"Ik moet er echter niet aandenken om Ferrari te verlaten, ik wil winnen met Ferrari. Ik blijf hier zolang ik in het project geloof. En ik geloof erin."