'Charles Leclerc moet Ferrari verlaten om F1-titel te winnen'

De kans is klein dat de grote droom van Charles Leclerc dit jaar gaat uitkomen. De Monegask wil heel graag wereldkampioen worden, maar de vraag is of dat hem gaat lukken. Günther Steiner denkt dat het beter voor Leclerc is als hij Ferrari gaat verlaten.

Leclerc wordt al zijn hele loopbaan gezien als een megatalent. De Monegask kreeg al vroeg de kans bij het team van Ferrari. Hij heeft een diepe band met de Italiaanse renstal, maar het heeft hem nog geen kans op de wereldtitel bezorgd. Hij blijft echter dromen van het grote succes, maar of Ferrari in staat is om zoiets te begrijpen blijft giswerk.

Een uitdaging is nodig

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner liet zijn licht schijnen op deze situatie. In de Red Flags Podcast kreeg hij een stapeltje stellingen voorgeschoteld. Bij de stelling 'Charles Leclerc moet Ferrari verlaten om een wereldtitel te winnen', kwam hij met een opvallend antwoord: "Ik zou zeggen van wel. Hij heeft een uitdaging nodig."

"Ik denk dat hij daar nu al heel erg lang zit. Soms is een verandering juist goed, kijk bijvoorbeeld naar Lewis Hamilton die vertrok bij Mercedes om naar Ferrari te gaan."

Geluk is belangrijk

Volgens Steiner zou Leclerc zo'n stap ook kunnen gaan overwegen. De voormalig teambaas juicht dat toe: "Ik denk dat Charles dat kan begrijpen, het is iets nieuws, want op een gegeven moment wordt alles een routine. Hij bevindt zich niet in een positie om de titel te winnen. Dus als hij ergens heengaat, heeft hij misschien geluk. Je weet het nooit."

"Maar hij kan dan ook pech hebben en voor het verkeerde team kiezen. Een beetje zoals Fernando Alonso heeft gedaan."

De vraag is dan waar Leclerc heen zou kunnen gaan. Hij beschikt over een langlopend contract bij Ferrari, en zijn naam viel in de afgelopen maanden niet bij andere teams.