Lewis Hamilton zegt sorry voor incident met Max Verstappen

Lewis Hamilton kende een zaterdag met een vervelend slotstuk in Monaco. De Britse Ferrari-coureur noteerde de vierde tijd in de kwalificatie, maar verloor die positie na een gridstraf. Hij ontving de straf voor een moment met Max Verstappen, en stak na afloop de hand in eigen boezem.

Voormalig titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton kwamen elkaar gisteren tegen tijdens de kwalificatie. Door een miscommunicatie met zijn team Ferrari, wist Hamilton niet dat Verstappen bezig was met een vliegende ronde. Hij stuurde hierdoor richting de aanstormende Nederlander, die schrok en van zijn gas moest. De stewards waren streng, en besloten Hamilton een gridstraf van drie posities te geven.

Verwarrende situatie

De Britse Ferrari-coureur voelde de bui vlak na de sessie al hangen. Hij sprak kort met Verstappen, en gaf vervolgens zijn kijk op het moment bij Sky Sports: "De kwalificatie is hier heel erg leuk. Het is wel heel erg lastig om niemand in de weg te rijden."

"Ik denk dat ik dat best wel goed deed. Maar toen meldde het team dat Max bezig was met een snel rondje, dus ging ik aan de linkerkant van de baan rijden. Toen zeiden ze echter: 'Nee, hij is niet bezig met een snelle ronde'."

Uit zijn concentratie halen

Hamilton wist dat het toen niet goed ging. De twee wereldkampioenen raakten elkaar niet, en de Brit reed niet echt in de weg, maar het was toch genoeg om Verstappen uit zijn concentratie te halen. Hamilton kan dit heel erg goed begrijpen: "Ik wilde net weer gas gaan geven. Ik accelereerde tien meter. Ik reed nog naast de racelijn, maar ik heb hem zeker weten afgeleid."

Het leverde hem een gridstraf van drie posities op. Hierdoor zakt hij van de vierde naar de zevende plaats op de startopstelling. Verstappen schuift hierdoor een plekje op, en mag vanaf de vierde plek aan de Grand Prix gaan beginnen.