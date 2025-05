Hamilton ontvangt flinke gridstraf na incident met Verstappen

Lewis Hamilton is bestraft na zijn incident met Max Verstappen in de kwalificatie in Monaco. De Brit blokkeerde Verstappen aan het begin van de sessie, en dat levert hem nu een gridstraf van drie plaatsen op voor de Grand Prix van morgen.

Hamilton en Verstappen kwamen elkaar tegen aan het einde van Q1 in de kwalificatie. Hamilton reed langzaam, en had niet door dat Verstappen er op volle vaart aankwam. Verstappen reageerde furieus, maar leefde na afloop mee met de zevenvoudig wereldkampioen. De stewards hebben de zaak bekeken, en Hamilton een gridstraf van drie plekken gegeven. Hierdoor schuift Verstappen op de grid één plekje op naar de vierde plaats.

Verkeerde boodschap

De stewards hebben met Verstappen en Hamilton gesproken over het incident. Uit het onderzoek van de stewards bleek dat Hamilton te horen kreeg dat Verstappen bezig was met een snelle ronde. Toen kwam het team met een tweede bericht, waarin werd vermeld dat Verstappen langzamer ging rijden. In de werkelijkheid ging Verstappen op geen enkel moment van zijn gas af, maar dat wist Hamilton niet.

De racelijn van Verstappen

De Brit gaf zelf juist iets meer gas, en bewoog naar de racelijn. Verstappen moest reageren toen hij plotseling de Ferrari van Hamilton op zijn lijn zag verschijnen. Hierdoor moest hij zijn snelle ronde afbreken. De stewards stellen dat ze de beelden hebben teruggekeken, en dat Verstappen eerder ook deze lijn gebruikte. Hierdoor werd er niet langer getwijfeld aan het feit dat Verstappen werd geblokkeerd.

Hamilton accepteerde tijdens zijn gesprek met de stewards dat het moment was ontstaan door de onduidelijkheden over de boordradio. De stewards hebben gekozen voor een gridstraf van drie plaatsen, iets wat in lijn ligt met eerdere beslissingen. Hamilton start de Grand Prix van Monaco hierdoor vanaf de zevende plaats, in plaats van de vierde positie.

