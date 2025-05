Franco Colapinto haalt opgelucht adem en ontloopt zware gridstraf

Franco Colapinto mag opgelucht adem halen. De Argentijnse Alpine-coureur moest zich na afloop van de derde vrije training melden bij de stewards. Daar heeft hij goed nieuws ontvangen, want ze hebben hem geen straf gegeven.

Colapinto moest zich melden voor een mogelijke overtreding onder de rode vlag. In de slotminuten van de training werd er met een rode vlag gezwaaid, omdat Lewis Hamilton in de eerste sector tegen de vangrail was geklapt. Colapinto kwam op dat moment de tunnel uit, waar hij de Aston Martin van Lance Stroll passeerde. Toen hij doorhad dat er een code rood was, ging hij direct van zijn gas af.

Stewards geven tekst en uitleg

De stewards hebben echter besloten om geen straf uit te delen. Volgens de stewards liet het lichtpaneel naast de baan nog een blauwe vlag zien, op het moment dat de code rood begon. Pas op het allerlaatste moment veranderde dit paneel van kleur. Toen dit gebeurde, ondernam Colapinto volgens de stewards direct actie om snelheid te minderen.

De stewards bekeken de telemetrie, en ook hier was te zien dat Colapinto gewoon van zijn gas was gegaan. De stewards stellen wel dat Colapinto de Aston Martin van Stroll inhaalde onder de rode vlag, maar dat dit vooral kwam door het momentum van de auto. Colapinto heeft daarna alles goed gedaan, en ze vinden het niet nodig om hem te bestraffen.

Eerdere straf

Hiermee komt Colapinto goed weg. Op de vrijdag werd er immers een gridstraf van tien plaatsen uitgedeeld aan Haas-coureur Oliver Bearman voor een soortgelijke overtreding. De Brit had ook ingehaald onder de rode vlag, maar gaf aan dat hij expres niet van zijn gas was gegaan. Hij ondernam niet de juiste actie, en daarom ontving hij wel een straf. Colapinto kan zich nu gaan voorbereiden op de kwalificatie in de Monegaskische straten.