Jos Verstappen positief over toekomst van Max bij Red Bull

De toekomst van Max Verstappen bij het team van Red Bull Racing was maandenlang het onderwerp van gesprek. Red Bull lijkt nu iets beter voor de dag te komen, en ook Jos Verstappen is positiever over de toekomst van zijn zoon bij het team.

Na een aantal teleurstellende raceweekenden werd er sterk getwijfeld aan de toekomst van Verstappen bij Red Bull. Na een aantal uitspraken van Helmut Marko in Bahrein barstte er een soort geruchtenstroom los, waarbij Verstappen werd gelinkt aan onder meer Aston Martin en Mercedes. Verstappen bleef zelf rustig, en hij probeerde de verhalen uit de lucht te halen.

Positiever

In een interview met De Telegraaf kijkt Jos Verstappen terug op die periode: "Zelfs Raymond (Vermeulen, de manager red.) werd boos in Bahrein! Misschien was het ook wel goed dat ik er bij dat soort races niet bij was. Ook voor mijn eigen gemoedstoestand... Natuurlijk, in sommige situaties kijk je er twee dagen later iets anders tegenaan. Maar sport is emotie. Ik wil altijd het allerbeste voor Max. Als het dan niet lukt, moeten ze bij het team in de spiegel kijken waarom het dan tegenzit."

"Dan moet Max op een gegeven moment de beslissing nemen of hij na dit jaar door wil bij Red Bull. Voor nu ziet het er absoluut positiever uit. Hier in Monaco is het altijd een beetje apart, omdat de kwalificatie het belangrijkste is. Maar volgende week in Barcelona denk ik dat we duidelijk gaan zien waar Red Bull daadwerkelijk staat."

Goede hoop

Jos Verstappen werd ook vaak genoemd bij de geruchten over een vertrek van Max bij Red Bull. Inmiddels heeft hij goede hoop: "De wedstrijd in Imola was heel bemoedigend. Als het in Barcelona ook positief verloopt, heb ik goede hoop. Voor de rest van het jaar, maar ook voor Max zijn toekomst bij Red Bull. Hij heeft het daar goed naar zijn zin."

"Tegelijkertijd wil hij wel presteren. Het is geen type dat zomaar een jaartje achteraan gaat rijden. Dan krijg je een niet leuke Max te zien. Je kunt je ook afvragen: waar moet hij dan heen?"