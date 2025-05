Oppermachtige Charles Leclerc rekent zich nog niet rijk

Charles Leclerc heeft een geweldige vrijdag in zijn thuisland Monaco achter de rug. Hij noteerde in beide vrije trainingen de snelste tijd, maar toch durft hij zichzelf nog niet als de topfavoriet voor de zege te bombarderen.

Leclerc had voorafgaand de eerste trainingen weinig vertrouwen in een goede afloop. De Monegask schreef de race vorig jaar op zijn naam, maar hij verwachtte niet dat hij dat kunststukje kan gaan herhalen. In de twee vrije trainingen op de vrijdag was hij echter een klasse apart. Ferrari zag er snel en betrouwbaar uit, terwijl Leclerc zelf weinig fout deed. Zelfs een moment met Lance Stroll kon hem niet tegenhouden.

Leclerc is niet zeker van zijn zaak

Na afloop van de tweede vrije training was Leclerc tevreden. Toch laat hij aan F1 TV weten dat hij nog niet te vroeg wil juichen: "Ik ben er nog niet van overtuigd. Een vrijdag in Monaco is altijd speciaal en vrij specifiek. Ik denk dat iedereen een bepaalde referentie zoekt, dus het is te vroeg om nu al positief te zijn over het weekend."

"Laten we het erop houden dat de vrijdag gewoon heel positief was voor ons. Ik voelde echt heel erg comfortabel in de auto, al begon het niet zoals ik wilde door die crash met Stroll."

Sterk gevoel over enkele ronde

Het feit dat Stroll hem in de weg reed, is echter geen afleiding. Leclerc blijft gefocust: "Daarna ging het best soepel en ik was blij met de auto. De snelheid over één ronde was sterk. Zoals ik al zei voelde ik me erg sterk op iedere compound en de rondetijden volgden snel. Dat is zeker een goed teken, zeker omdat de kwalificatie hier heel erg belangrijk zal zijn. We moeten echter vooraan staan als we hoop willen houden op een goed resultaat in de Grand Prix."