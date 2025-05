Red Bull barst van het zelfvertrouwen: "We kunnen McLaren verslaan"

Het team van Red Bull sluit de eerste dag in Monaco met een tevreden gevoel af. Op papier zagen de resultaten er tegenvallend uit, maar in de praktijk ging het veel beter. Helmut Marko denkt zelfs dat kampioenschapsleider McLaren te verslaan is.

Max Verstappen kende in zijn Red Bull geen sterke tweede vrije training in de straten van zijn woonplaats Monaco. Hij noteerde slechts de tiende tijd, en daar was hij vanzelfsprekend niet blij mee. Waar hij wel blij mee was, was de potentie van zijn auto. Er lijkt namelijk nog veel in het vat te zitten, ook omdat Verstappen in VT2 met een verkeerde set-up rondreed.

Alles draait om de kwalificatie

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft dan ook een positief gevoel. Hij spreekt zich tevreden uit bij Motorsport.com: "Alles draait hier om de kwalificatie en met die twee pitstops wordt de race een soort van loterij. Maar ik geloof dat we voor de McLarens kunnen staan en dat is ook wat we moeten doen."

Het klinkt als een zeer optimistische doelstelling, maar Marko heeft er alle vertrouwen in. Hij wijst naar het feit dat Red Bull op zaterdag altijd beter is dan op de vrijdag: "Maar er is nog genoeg ruimte voor verbetering en er zijn andere manieren waarop we dit kunnen corrigeren."

Vrijdagen vallen altijd tegen

Marko baseert zijn wens om Red Bull te verslaan dan ook niet op luchtkastelen. De Oostenrijker denkt namelijk dat het heel goed mogelijk is om de papajakleurige bolides te verslaan: "Dat komt doordat we weten hoeveel tijd we nu verliezen met onderstuur. We zijn deze vrijdag de verkeerde kant op gegaan, en daarnaast is de vrijdag normaal gesproken ook niet onze beste dag!"

Red Bull en McLaren lijken niet de favoriet te zijn voor de zege. In beide vrije trainingen was thuisrijder en Ferrari-coureur Charles Leclerc namelijk veel sneller.