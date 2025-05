“Marko onthult pijnlijke fout van Red Bull bij Verstappen.”

Het team van Red Bull Racing kende een dag met twee gezichten in Monaco. In de eerste training zagen ze er goed uit, terwijl ze niet sterk presteerden in de tweede vrije training. Helmut Marko onthult dat de set-up bij Max Verstappen waarschijnlijk verkeerd was.

Verstappen begon nog goed aan de dag met een tweede plaats in de eerste vrije training. De Nederlander begon daarna met een goed gevoel aan de tweede vrije training, maar hier wist hij niet te schitteren. Hij was aan het worstelen met zijn auto, en hij schoot zelfs rechtdoor in Mirabeau. Hij kwam niet verder dan een teleurstellende tiende tijd.

Verstappen had graag beter gepresteerd, maar het teleurstellende resultaat betekende niet dat zijn kansen klein zijn. De regerend wereldkampioen klonk zelfs best wel optimistisch na afloop van de tweede vrije training. Red Bull lijkt nog genoeg kansen te hebben op een goed resultaat.

Verkeerde set-up

Teamadviseur Helmut Marko onthulde in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports wat Red Bull precies had gedaan: "De set-up was waarschijnlijk verkeerd. Max had behoorlijk veel onderstuur. We moeten nu op zoek gaan naar een compromis waarbij we van het onderstuur afkomen, maar waarbij we ook niet te ver gaan."

Ferrari is de favoriet

Marko zag ook veel positieve signalen tijdens de eerste twee vrije trainingen in de straten van het stadstaatje. De Oostenrijker denkt alleen niet dat zijn Red Bull als de favoriet aan de zaterdag kan beginnen: "Maar aan de andere kant was onze laatste of voorlaatste ronde in de lange run ook weer erg goed. Maar ik denk wel dat Ferrari hier op dit circuit de overduidelijke favoriet is."

Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda kende verder ook een aardige dag. In de eerste training noteerde hij een veertiende tijd. In de tweede training kon hij Verstappen aardig bijhouden en noteerde de Japanner de elfde tijd.