Sainz bang: "F1-teams gaan vieze spelletjes spelen"

De Grand Prix van Monaco gaat een nog grotere loterij worden volgens Carlos Sainz. De Williams-coureur denkt dat door de verplichte tweestopper Formule 1-teams nog meer spelletjes gaan spelen. Om het spektakel te vergroten heeft de Formule 1 besloten om de teams te verplichten minimaal twee pitstops te maken in Monaco. Het stratencircuit heeft de afgelopen edities steeds het podium voor een een stopper geleverd.

Crash

Na de zware crash van Sergio Perez bij de start konden teams tijdens een rode vlag switchen van banden en hoefden ze dus geen pitstop meer te maken. Daardoor bleef de top 10 ongewijzigd. Pirelli heeft ook de nieuwe C6-band meegenomen. De zachte band werd voor het eerst in gebruik genomen in Imola vorige week. Hiermee willen ze ook meerdere strategieën zien.

"Ik denk dat het dit jaar nog een grotere loterij wordt dankzij de tweestoppers in plaats van de eenstoppers", zegt Sainz in gesprek met internationale media. "Ik denk dat iedereen die niet op pole position start deze tweestopper verwelkomt. Hij is de enige die een beetje zal vloeken dat hij op pole staat in het jaar dat er een verplichte tweestopper is en er veel dingen kunnen gebeuren."

Vrees

Waar Sainz wel bang voor is, is dat teams nu met de verplichte stop alsnog 'vals spelen': "Ik maak me een beetje zorgen dat teams een beetje te veel met het tempo gaan spelen om zo andere teamgenoten te helpen", geeft de Spanjaard aan. "Ik hoop dat daar niet te veel kunstgrepen bij komen kijken."

Die tactiek is echter niet nieuw, want in 2024 maakte Aston Martin daar gebruik van tijdens de Grand Prix van Monaco. Fernando Alonso lag achter teamgenoot Lance Stroll en om Stroll een gratis pitstop te geven liet Alonso zijn tempo zwaar zakken. Daardoor konden Daniel Ricciardo, Logan Sargeant en Zhou Guanyu niet voorbij aan de Spanjaard.