Zoon van Ferrari-coureur crasht in Monaco

Het circuit van Monaco vormt een enorme uitdaging voor veel coureurs. Dit weekend komen ook de Formule 2 en Formule 3 in actie in Monaco, en dat zorgt voor chaos. Ook de zoon van voormalig Formule 1-coureur Luca Badoer maakte op harde wijze kennis met de gevaren van het stratencircuit.

De Formule 3 werkte vanochtend hun kwalificatie af in de straten van Monaco. Aangezien er ruim dertig wagens op de deelnemerslijst staan, werd er in twee groepen een kwalificatie afgewerkt. In de tweede groep kwam ook de jonge Italiaan Brando Badoer in actie. Hij is de zoon van voormalig Ferrari-testcoureur Luca Badoer en hij maakt deel uit van de opleidingsploeg van McLaren.

Kostbaar remfoutje

Prema-coureur Badoer ging de fout in in de bekende Sainte Devote. In de eerste bocht van het krappe circuit maakte hij een remfoutje waardoor hij vol tegen de vangrail klapte. Hierdoor raakte zijn wagen zwaar beschadigd, en werd er voor het eerst met de rode vlag gezwaaid in de kwalificatie van de Formule 3.

Nog geen punten gescoord

Voor Badoer is het vooralsnog een seizoen vol met moeilijke momenten. Hij is in Australië, Bahrein en Imola in elke race over de streep gekomen, maar wist daarin geen enkel WK-puntje te pakken. In de Formule 3 is het wat makkelijker om in te halen, maar de kans is groot dat het een zwaar weekend gaat worden voor de Italiaan die vorig jaar met Van Amersfoort Racing reed in het FRECA-kampioenschap.

De pole position in de kwalificatie van de Formule 3 werd gepakt door het Bulgaarse Red Bull-talent Nikola Tsolov. Hij is bezig met een goed seizoen, en maakt vooralsnog veel indruk. In Monaco komen de Formule 1-coureurs later vanmiddag voor het eerst in actie. Om 13:30 staat de eerste vrije training in de koningsklasse op het programma.

RED FLAGS 馃毄



Brando Badoer hits the barrier at Sainte Dévote #F3 #MonacoGP pic.twitter.com/liflZ7viAj — Formula 3 (@Formula3) May 23, 2025

Adjudant van Schumacher

Vader Luca Badoer is geboren op 25 januari 1971 in Montebelluna in Italië en begon zijn racecarrière in het karten, waar hij in de jaren '80 diverse regionale en nationale titels behaalde. In 1992 won hij het Formule 3000-kampioenschap, wat hem een plaats in de Formule 1 opleverde bij BMS Scuderia Italia in 1993. Ondanks zijn talent reed hij voor teams met beperkte middelen, zoals Minardi en Forti, waardoor hij nooit punten wist te scoren in zijn 50 Grands Prix. Zijn meest memorabele moment was tijdens de Grand Prix van Europa in 1999, waar hij op weg was naar een vierde plaats voordat een versnellingsbakprobleem hem tot opgave dwong, wat leidde tot een emotioneel moment naast zijn gestrande auto .

Vanaf 1998 werd Badoer testrijder bij Ferrari, een rol die hij tot 2010 vervulde. Gedurende deze periode speelde hij een cruciale rol in de ontwikkeling van de auto's die Ferrari's dominante periode inluidden, waaronder de F2002 en F2004. In 2009 kreeg hij de kans om Felipe Massa te vervangen na diens ongeluk, maar na twee teleurstellende races werd hij vervangen door Giancarlo Fisichella . Ondanks het ontbreken van punten in zijn carrière, wordt Badoer herinnerd als een toegewijde en loyale coureur die achter de schermen een significante bijdrage leverde aan Ferrari's successen.