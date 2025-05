Max Verstappen had geen zin in première F1-film: "Het is mijn privétijd"

Max Verstappen gaat dit weekend op jacht naar succes in Monaco. Hij houdt wel zijn eigen planning aan, en ontbrak op woensdag tijdens de screening van de F1-film. Verstappen verklaart waarom hij niet aanwezig was bij dit moment.

Vrijwel alle coureurs waren op woensdagavond aanwezig in een filmzaaltje om naar het spektakel te kijken. Twee coureurs waren afwezig: Lance Stroll én wereldkampioen Max Verstappen. De Nederlander liet op woensdag wel zijn gezicht zien, op Twitch. Hij was samen met zijn vrienden van Team Redline lekker aan het simracen, met een speciaal roze stuurtje en de nieuwe nickname Franz Hermann.

Geen verplichting

De vraag is waarom Verstappen afwezig was. Bij Motorsport.com legde hij dat uit: "Ik wilde gewoon meer tijd thuis doorbrengen. Het was ook geen verplichting, het was gewoon mijn privétijd. Die spendeer ik dan in ieder geval liever thuis, zeker omdat je al zo veel weg bent van huis. Dat je dan thuis wil zijn, is dan redelijk normaal volgens mij."

De hoge heren van de Formule 1 wisten dat Verstappen afwezig zou zijn: "Ik had de FOM op tijd laten weten dat ik er niet bij zou zijn. Dus ja, daar wisten ze vanaf."

Vaderschap

Verstappen is recent ook voor het eerst vader geworden. Dat speelde ook een rol bij zijn besluit, maar volgens de Nederlander zou hij acht jaar geleden ook gewoon thuis zijn gebleven: "Dat denk ik wel, ja. Het is een beetje lastig in te schatten, maar ik denk het wel! En nu de familie ook groeit, dan zeker!"

Het roze stuurtje

Verstappen hield zich op woensdag bezig met simracen. Lachend legt hij uit waar het roze stuurtje vandaan kwam: "Dat was een cadeautje van Atze Kerkhof en de familie, samen met Asher, de partner van ons simraceteam. Die hadden ze opgestuurd. Hij is knalroze, en ik dacht 'die zetten we erop!'"