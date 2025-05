Lage verwachtingen bij Marko: "De race is meestal een farce"

Het Formule 1-circus gaat dit weekend verder met de Grand Prix van Monaco. Voor Max Verstappen wordt het een nieuwe kans op de zege, maar Helmut Marko is niet helemaal zeker van zijn zaak. De Oostenrijker is over het algemeen geen fan van de race in het ministaatje.

De Grand Prix van Monaco is de parel op de Formule 1-kalender. Voor Max Verstappen wordt het een soort thuisrace, en het weekend waar hij zijn slag kan slaan. Na zijn verrassende, maar machtige zege in Imola kijken veel mensen naar hem. De regerend wereldkampioen staat vol in de spotlights, en zijn Red Bull-bolide leek het beter te doen in Imola.

Ander soort circuit

Red Bull-adviseur Helmut Marko is niet heel optimistisch over de kansen van zijn team in Monaco. In een interview met zijn landgenoten van OE24 krijgt hij de vraag wat hen nu te wachten staat in Monaco: "Dat is een heel ander circuit met alleen maar langzame bochten. Het kan daar allemaal weer veel erger worden."

Verstappen wist in het verleden twee keer te winnen in de straten van Monaco. Dat betekent echter niet dat Marko zich in zijn handen wrijft. De Oostenrijker kent Monaco goed, maar hij verwacht geen spectaculaire Grand Prix.

'De race is een farce'

De Oostenrijkse teamadviseur krijgt de vraag hoe belangrijk deze Grand Prix is voor Verstappen. Zuchtend geeft hij antwoord: "Vanuit het perspectief van de coureur komt het meestal alleen aan op de kwalificatie. Op die ene snelle ronde."

"De race zelf is grotendeels een farce. Vorig jaar waren Charles Leclerc en Carlos Sainz soms langzamer dan de Formule 1. In mijn tijd, ik reed hier in de Formule 3, de Formule Vee en de Formule 1, was dat echt nog anders. Dat was echt een enorme uitdaging, er waren geen vangrails, er was helemaal niets."