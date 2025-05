Max Verstappen weigerde mee te werken aan F1-film met Brad Pitt

Max Verstappen zal niet heel veel in de aankomende F1-film met Brad Pitt te zien zijn. De Nederlander had weinig behoefte aan een grotere rol dan een cameo. Een cameo is een korte, vaak opvallende verschijning of bijrol in een film.

De regerend wereldkampioen vertelt dat het wel besproken is om extra scènes met Brad Pitt te filmen, maar dat hij het prima vindt dat het uiteindelijk niet doorging. "Ik ben er persoonlijk niet echt enthousiast over", vertelt Verstappen bij The Telegraph over de aankomende film.

Langverwacht

Nog een maandje wachten en dan komt de F1-film uit. F1: The Movie, zoals het gaat heten, met Brad Pitt in de hoofdrol. Hoe succesvol de film zal zijn, moet nog blijken, maar er zitten genoeg cameo's in van echte coureurs, waaronder Max Verstappen dus. De Nederlander komt echter met slecht nieuws voor zijn fans. Een grotere Hollywoodrol ziet de regerend wereldkampioen er niet in.

"We hebben erover gesproken, maar uiteindelijk is het er niet echt van gekomen. Maar dat is prima. Het is niet waarom ik hier ben", vertelt Verstappen eerlijk. De Red Bull-coureur hoopt dat de nieuwe Hollywood-blockbuster een succes wordt, maar voegt daaraan toe: "Het is niet iets waar ik persoonlijk echt enthousiast over ben."

'Zo weinig mogelijk ermee te maken hebben'

Verstappen zou zo weinig mogelijk met het Formule 1-circus te maken willen hebben buiten de races om: "Ik leef mijn leven. Zodra ik hier de paddock verlaat, denk ik er niet meer aan", vervolgt de coureur. "Ik heb mijn ding gedaan op de Nordschleife. Ik heb andere projecten met GT3 waar ik erg gepassioneerd over ben. Mijn activiteiten met Team Redline. Ik heb het druk. Dat houdt me weg van alle roddels of mogelijke dingen die (in de Formule 1, red.) gebeuren. Ik heb geen interesse."

Het plot van de film gaat over Sonny Hayes (Brad Pitt), een Formule 1-coureur die uit zijn pensioen komt en een jonge coureur, Joshua Pearce (Damson Idris), gaat helpen.