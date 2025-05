Helmut Marko doet opvallende onthulling over contract Max Verstappen

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Emilia-Romagna op zijn naam. Het zorgde voor veel vreugde bij Red Bull, en het kan invloed hebben op zijn toekomst. Helmut Marko doet dan ook een opvallende onthulling over de exiclausules in het contract van Verstappen.

De toekomst van Verstappen was wekenlang het onderwerp van gesprek. Na teleurstellende resultaten werd hij in verband gebracht met andere teams, en werd er gewezen naar de bekende exitclausules. Het is niet bekend wat er precies in deze delen van zijn contract staat, maar bij Red Bull wezen ze er wel op dat het beter moest gaan.

Is de RB21 kampioenswaardig?

De zege van Verstappen in Imola gaf teamadviseur Helmut Marko wel een goed gevoel. In een interview met OE24 krijgt Marko de vraag of Verstappen nu weer een auto heeft om wereldkampioen te worden: "Dat was alleen zo in Imola, de volgende Grand Prix zou het er wel eens heel anders uit kunnen zien."

Eerst de titel winnen

Marko wordt daarna weer gevraagd naar de toekomst van Verstappen. Als de Oostenrijkse adviseur voorzichtig wordt gevraagd of dit soort zeges een belangrijke rol spelen bij Verstappens beslissing over de toekomst, reageert hij duidelijk: "Laten we eerst maar eens gaan kijken of we het wereldkampioenschap gaan winnen en dan zien we wel wat er gebeurt."

Opvallende onthulling

Als Marko dan de vraag krijgt of de exitclausules van Verstappen in dat geval niet van kracht zijn, doet hij een opmerkelijke onthulling: "Dat is niet gericht op het wereldkampioenschap."

Verstappen staat nu op de derde plaats in de strijd om de wereldtitel. Hij heeft in zeven raceweekenden 124 WK-punten bij elkaar gereden. McLaren-coureur Oscar Piastri voert nog altijd de strijd om de titel aan. De Australiër staat op 146 punten, terwijl zijn teamgenoot Lando Norris tweede staat met 133 punten. De achterstand van Verstappen is dus niet heel erg groot.