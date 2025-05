Adrian Newey zet volgende Aston Martin-stap in Monaco

Topontwerper Adrian Newey begon eerder dit jaar aan zijn nieuwe job bij Aston Martin. De Brit ging aan de slag op de fabriek, maar liet zijn gezicht nog niet zien op de circuits. Daar gaat nu verandering in komen.

Newey zorgde vorig jaar voor wereldnieuws toen hij zijn vertrek bij Red Bull aankondigde. Bij de Oostenrijkse renstal was hij verantwoordelijk voor alle kampioenswagens, en er werd maandenlang druk gespeculeerd over zijn toekomst. Uiteindelijk tekende hij een contract bij Aston Martin, waar hij een belangrijke rol kreeg binnen het team. Hij begon in maart aan zijn klus, maar sloot zich daar vooral op in zijn kantoortje in de fabriek in Silverstone.

Newey focust zich volledig op de nieuwe regels voor 2026, waar Aston Martin een stap hoopt te zetten. De Britse renstal barst van de ambities, en ze hebben in de afgelopen maanden al veel belangrijke namen aangetrokken. Naast Newey komt ook technisch kopstuk Enrico Cardile over van Ferrari, en eerder werd er een motordeal gesloten met Honda.

Monaco

De vraag is nu wanneer de wereld voor het eerst een blik kan werpen op Newey in het groen van Aston Martin. Hij heeft zich immers nog niet buiten de poorten van de campus van het team laten zien. Volgens PlanetF1 is Newey's Aston Martin-debuut aanstaande. Hij zal aankomend weekend aanwezig zijn bij de Grand Prix van Monaco.

Aankondiging van Newey

Newey leek dit nieuws eerder al aan te kondigen in een interview op de site van Aston Martin. Daar kreeg hij de vraag wanneer hij zijn gezicht weer zou laten zien op het circuit: "Het is mijn plan om aanwezig te zijn in Monaco."

Newey legde daar ook uit waarom hij nog niet aanwezig is geweest bij een Grand Prix: "De deadlines in de moderne Formule 1-wereld liggen een stuk verder naar voren dan twintig jaar geleden. Er komen er heel veel aan voor de 2026-auto, waar ik me op concentreer, daarom ben ik nog niet op de baan geweest."