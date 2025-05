Marko grapt over Tsunoda: "Volgende keer niet crashen!"

Het team van Red Bull Racing kende een positief weekend in Imola. Max Verstappen schreef de Grand Prix op zijn naam, en Yuki Tsunoda vocht zich naar de top tien. Helmut Marko was een tevreden man, en hij kon het niet laten om een geintje uit te halen met Tsunoda.

Tsunoda startte de Grand Prix van Emilia-Romagna vanuit de pitlane. Op zaterdag beleefde hij een horrorcrash tijdens de kwalificatie waardoor Red Bull hard moest doorwerken om zijn auto te repareren. Tsunoda reed een sterke race waarin hij zich naar de tiende plek wist op te werken. Dit leverde hem een WK-puntje op, en dat zorgde voor tevredenheid.

Grappen met Tsunoda

Red Bull-adviseur Helmut Marko reageert trots na afloop van de Grand Prix. Bij zijn landgenoten van ORF wilde hij het niet alleen maar hebben over de zege van Verstappen: "Yuki moet ook genoemd worden! Yuki, gefeliciteerd! Maar de volgende keer zonder crash!"

Na zijn grapje ging Marko serieuzer verder met zijn verhaal. Aankomend weekend gaat de Formule 1 immers weer verder met de Grand Prix van Monaco. Daar kan Red Bull weer scoren, al is het nog maar de vraag hoe goed het team het daar zal doen.

Goede prestatie van Hadjar

Marko wil er nog niet te veel over nadenken. Hij gaat eerst verder met het uitdelen van complimenten: "Het was echt een goede race, ook weer voor Isack Hadjar. We hadden dus in totaal drie auto's in de punten, en dat is heel erg bevredigend. Natuurlijk is het belangrijk dat je nu met vertrouwen naar Monte Carlo toegaat."

Racing Bulls-coureur Hadjar kwam in Imola als negende over de streep. De Franse debutant maakt dit jaar veel indruk, en Marko deelt regelmatig complimenten aan hem uit. Liam Lawson was de enige Red Bull-man die geen punten pakte in Imola, hij werd veertiende.