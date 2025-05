FIA-president reageert woedend na racistisch incident met Tsunoda

Red Bull-coureur Yuki Tsunoda werd afgelopen weekend het slachtoffer van racistische berichten op sociale media. Hij vroeg om een reactie van de Formule 1, en hij ontvangt nu steun van FIA-president Mohammed Ben Sulayem.

Tsunoda ontving afgelopen weekend veel racistische getinte berichten op sociale media. Deze berichten kwamen op gang na een klein incident tussen Tsunoda en Alpine-coureur Franco Colapinto in de eerste vrije training in Imola. Veel van de berichten waren Spaanstalig, en afkomstig van fans van Colapinto.

De Argentijnse coureur riep zijn fans op om zich te gedragen. Tsunoda reageerde zelf schouder ophalend, maar stelde wel dat de Formule 1 actie moest ondernemen.

Steun voor Tsunoda en Colapinto

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft dat nu gedaan door middel van een statement op Instagram: "De autosport is gebouwd op competitie, passie en toewijding. Elke coureur die de baan opgaat vertegenwoordigt deze waarden. De passie en de opwinding die we voor onze sport voelen zou ons moeten verenigen en nooit mogen worden verdraaid tot misbruik of haat."

"Ik sta volledig achter Yuki Tsunoda en Franco Colapinto, en ik dank hen voor het zich uitspreken tegen het groeiende probleem van online misbruik in de autosport."

Kwalijke zaak

Ben Sulayem vindt dit een kwalijke zaak: "Niemand zou moeten worden blootgesteld aan bedreigingen, haat of discriminatie. Er is geen plaats voor misbruik in onze gemeenschap. Met onze campagne ondernemen we actie door bewustwording te creëren, ondersteuning te bieden en verandering teweeg te brengen."

"We zijn vastbesloten om het welzijn van iedereen in onze sport te beschermen, en samen kunnen we een veiligere, meer respectvolle omgeving creëren voor iedereen."

Reactie van Alpine

Ook Colapinto's team Alpine heeft gereageerd op de zaak. In een statement roepen ze de fans op om te begrijpen dat er achter een coureur ook een mens van vlees en bloed schuil gaat. Ze wijzen iedereen erop dat de coureurs ook gevoelens hebben en geliefden hebben. Ze nemen afstand van haatberichten op sociale media en roepen iedereen op om respectvol te reageren.