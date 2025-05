Tsunoda het slachtoffer van racisme na incident met Colapinto

Yuki Tsunoda is dit weekend in Imola het slachtoffer geworden van racisme op sociale media. De Japanner kreeg verwensingen naar zijn hoofd geslingerd na een moment met Franco Colapinto. Tsunoda doet nu een oproep aan de Formule 1 om in te grijpen.

Tsunoda en Colapinto kwamen elkaar tegen in de eerste vrije training. Tsunoda reageerde gefrustreerd, maar ging al snel over tot de orde van de dag. In de uren en dagen daarna regende het racistische beledigingen aan het adres van Tsunoda op sociale media. De reacties waren vooral in het Spaans, en leken dan ook afkomstig te zijn van fans van Colapinto.

Ook Doohan is het slachtoffer

Tsunoda is er duidelijk over in gesprek met de internationale pers: "Om eerlijk te zijn denk ik dat het niet alleen over mij gaat, als ik het goed heb gehoord. Ze doen van alles en ze hebben het ook gemunt op Jack Doohan. Hij heeft helemaal niets fout gedaan, maar toch gaan ze ervoor. Dat is onnodig."

Over het incident zelf haalt Tsunoda zijn schouders op: "Het is normaal dat je gefrustreerd raakt als je verkeer tegenkomt. Dat heb ik vaak meegemaakt. Ik denk dat ik het recht hem om iets te zeggen. Ik heb niets verkeerds gezegd. Ik uitte gewoon mijn frustratie, dat is het. Ze steunen hun coureur uit hun eigen land, maar er wordt een grens overschreden nu ze iets zeggen."

Formule 1 moet actie ondernemen

Tsunoda vindt dat het allemaal een beetje te ver gaat: "Ik zeg dit niet omdat het gericht is aan mij, want ze zeggen ook van alles tegen Doohan. Het is goed dat ze energie hebben, maar houdt het wel onder controle. Ik heb het gevoel dat ze de energie op een juiste, betere manier kunnen gebruiken."

Verder heeft Tsunoda ook een boodschap voor de Formule 1: "Als het zo doorgaat en het steeds erger wordt, dan moet de Formule 1 er op een gegeven moment iets van gaan zeggen."