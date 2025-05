Marko haalt opgelucht adem en ziet toekomst Verstappen zonnig in

Max Verstappen liet Red Bull voor het eerst in maanden weer juichen in Imola. Hij schreef de Grand Prix van Emilia-Romagna op zijn naam en daar was hij heel erg blij mee. Helmut Marko stelde dat de auto zich weer gedroeg als vroeger.

Verstappen had nooit gedacht dat hij dit weekend om de zege zou kunnen vechten. Al ver voordat de auto's het asfalt op waren gegaan, stelde hij dat er werk aan de winkel was. Deze mening werd gedeeld door vrijwel alle kopstukken van Red Bull, maar in Imola was het toch weer het Oostenrijkse team dat kon juichen.

Auto voelde goed aan

Het zorgt voor optimisme bij teamadviseur Helmut Marko. Hij laat bij Sky Sports Duitsland weten dat hij een beter gevoel heeft over de toekomst van Verstappen: "Het was allemaal best begrijpelijk, want we hebben eigenlijk een jaar lang rondjes gedraaid en geen vooruitgang geboekt. We hadden altijd last van onderstuur en we hadden weinig balans. Het was voor de eerste keer, tijdens deze race, dat de auto weer voelde zoals vroeger."

Verstappen is gelukkig

Het zorgde volgens Marko ook voor een goed gevoel bij Max Verstappen: "Hij zei: 'Ik ben gelukkig, ik ben blij'. Dat zie je en dat is natuurlijk een heel erg belangrijke voorwaarde voor hem. Hij ziet nu dat we het kunnen, maar we kunnen het alleen als iedereen spijkerhard werkt en dezelfde richting op gaat."

De toekomst van Verstappen bij Red Bull ziet er hierdoor ook veel rooskleuriger uit. Als de verslaggever van de Duitse zender dit naar bovenhaalt, reageert Marko bevestigend. Met een grote grijns spreekt de Oostenrijkse Red Bull-adviseur zich uit: "Ja, zeker op dit moment!" Verstappen gaf zelf eerder al aan dat de komende races zeer belangrijk zijn voor zijn toekomst, hij staat tot en met 2028 onder contract bij Red Bull.