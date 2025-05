Helmut Marko lacht McLaren uit na zege Verstappen

Max Verstappen wist vandaag de Grand Prix van Emilia-Romagna op zijn naam te schrijven. Vrijdag had hij nog het idee dat de zege onmogelijk was, maar Red Bull bleek in staat te zijn om iedereen te verslaan. Helmut Marko heeft daar wel een verklaring voor.

Iedereen bij Red Bull wist het vrijdag zeker: de zege was niet mogelijk. McLaren leek te sterk te zijn, en de eigen RB21 was nog steeds een nerveuze auto met een instabiele achterkant. Daarnaast leek het erop dat ze de banden nog steeds niet onder controle hadden. In de race was het een ander verhaal, en greep Verstappen bij de start de leiding. Hij gaf die positie niet meer uit handen en gaf de McLarens geen enkele kans om überhaupt in de buurt te komen.

De updates doen hun werk

Red Bull-adviseur Helmut Marko was tevreden met de zege. De Oostenrijker verklaarde het succes bij de Duitse tak van Sky Sports: "Ik denk dat de updates die zijn doorgevoerd nu hun volle effect hebben gehad. We waren qua bandenslijtage eigenlijk hetzelfde of beter dan McLaren. Max heeft zijn rondjes gereden."

"Toen kwam de Safety Car aan het einde van de race en verdween de voorsprong van achttien seconden als sneeuw voor de zon. We waren gewoon een beetje nerveus, maar toen trok hij alsnog op een indrukwekkende wijze weg."

Red Bull scoorde vandaag met twee auto's WK-punten. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda werd namelijk tiende, en dat was knap aangezien hij de race vanuit de pitlane was gestart. Marko was na afloop te spreken over de prestaties van zijn Japanse coureur: "Yuki had ook een heel erg goede race, en hij wist ook in de punten te finishen! Dus al met al ben ik heel erg tevreden met de dag van vandaag."