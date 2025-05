Marko: "Tsunoda weet niet of hij mag racen in Imola"

Yuki Tsunoda crashte gisteren zeer hard tijdens de kwalificatie in Imola. Hij vloog met zijn Red Bull door de lucht, maar hij kon zonder kleerscheuren uitstappen. Helmut Marko onthult dat Tsunoda vandaag nog een extra medische check moet ondergaan voordat hij officieel groen licht krijgt om te racen.

Bij het team van Red Bull Racing schrokken ze zich rot toen Tsunoda ineens naast de baan stond aan het begin van Q1. Hij had een kerbstone geraakt, waardoor hij begon te tollen in de grindbak. Hij knalde hard tegen de bandenstapel, waarna de auto een paar salto's maakte. Wonder boven wonder kwam de wagen weer op zijn wielen terecht, en kon Tsunoda gewoon uitstappen.

Medische checks

Red Bull-adviseur Helmut Marko schrok zich rot, zo liet hij weten aan de Duitse tak van Sky Sports: "Godzijdank is hij ongedeerd! Hij was net in het medisch centrum en hij zal zondag (vandaag, red.) ook weer onderzocht worden. Dan volgt er toestemming om te racen, of niet. Maar ik denk dat het vooral komt dat hij door de koprol nog een fitness- en gezondheidscontrole moet ondergaan."

Bij wie lag de fout?

Marko weet wel waar de crash van Tsunoda door werd veroorzaakt. Hij wijst naar de Japanse coureur zelf, die volgens Marko een rijdersfout maakte: "Hij was een fout van zijn kant. Maar zoals ik al zei, gelukkig is hem niks overkomen. Het is een enorme ongelooflijke tegenslag voor ons, want we werken nu drie Grands Prix op rij af, waaronder Monaco. Het is niet bepaald vergeeflijk als je daar ook een fout maakt. De situatie met onze reserveonderdelen is nu dan ook kritiek geworden."

Red Bull blijft in ieder geval achter Tsunoda staan: "Je moet hem veiligheid en steun geven. En dat is ook wat we gaan doen." Tsunoda mag van de FIA in ieder geval starten, het lijkt er ook op dat de medici hem groen licht gaan geven.