Verstappen reageert fel na beschuldigingen van 'valsspelen'

Max Verstappen maakte vorige week veel indruk met zijn run op de iconische Nürburgring Nordschleife. Hij verbrak zelfs een ronderecord, maar volgens coureur Maro Engel lag het allemaal iets genuanceerder. Verstappen slaat echter terug en verwijst die verhalen naar het rijk der fabelen.

In een Ferrari GT3-bolide van zijn eigen raceteam verscheen Verstappen vorige week op de Nordschleife. Hij reed onder de schuilnaam 'Franz Hermann', maar iedereen had al snel door dat het om de viervoudig wereldkampioen ging. Verstappen trapte het gas vol in, en hij deed zeker niet rustig aan. Naar eigen zeggen verbrak hij zelfs direct een ronderecord.

De Duitse coureur Maro Engel is een specialist op het gebied van GT-wagens. Op X probeert hij iets meer duidelijkheid te verschaffen over de run van Verstappen. Volgens Engel reed Verstappen met een auto die was afgesteld volgens de specificaties voor de DTM. Hij stelt dat de Ferrari lichter was, meer power had en een lagere rijhoogte had dan de auto's in de NLS, de klasse die de testdag organiseerde.

Reactie van Verstappen

Verstappen zag het bericht ook, en hij sloeg direct terug. In een directe reactie op Engel schreef hij: "Onjuist. Je moet geen dingen verspreiden als je niet weet hoe de auto was afgesteld en wat onze motorinstellingen waren. Waarom zou ik gaan deelnemen aan een testdag van de NLS als ik rijd met de verkeerde afstelling? Veel succes morgen!"

Snel excuus

Engel reageerde sportief op de reactie van Verstappen. De Duitse Mercedes-coureur herstelde zichzelf direct: "Het lijkt erop dat de verhalen in de paddock dan verkeerd waren! Jij bevindt in een betere positie om te vertellen met wat voor instellingen je rijdt. Bedankt hiervoor, en jij ook veel succes!"

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij dol is op GT-racen, en dat hij in de toekomst graag wil deelnemen aan racen op de Nordschleife.