Weer crash in kwalificatie: Colapinto crasht zwaar en schrijft Alpine af

De kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna is voor een tweede keer stilgelegd. Ditmaal door een crash van kersvers Alpine-coureur Franco Colapinto. De Argentijn kende een zware crash bij het uitkomen van de eerst bochtencombinatie in Imola.

Colapinto stootte wel door naar Q2, maar het is voor hem onmogelijk om deel te nemen aan deze sessie. Hij verloor de macht over het stuur aan het einde van Q1 in de bekende Tamburello-bocht. Hij ging met zijn neus als eerste de muur in, en dat leverde hem veel schade op. Zijn Alpine-bolide lag in stukken, en de kwalificatie ligt voorlopig weer stil.

Colapinto staat dit weekend in de spotlight. De Argentijnse coureur vervangt sinds dit weekend Jack Doohan bij Alpine, en hij zou in eerste instantie vijf races de kans krijgen. Dit werd echter al snel naar het rijk der fabelen verwezen door teamadviseur Flavio Briatore. Dat betekent echter niet dat Colapinto gewoon kan doen wat hij wil, het team wil dat hij gaat scoren.

Redelijke sessie

Colapinto kende een redelijke kwalificatie, en zijn snelste tijd was dan ook genoeg voor een plekje in het tweede gedeelte van de kwalificatie. De Argentijnse coureur ging de mist in in de bekende Tamburello, hierdoor raakte hij het grind en vloog hij in volle vaart de muur in. De schade aan de Alpine was groot, en de gehele voorzijde lag van de wagen.

Niet zijn eerste crash

Voor de Argentijnse coureur is het een flinke klap. Hij wilde laten zien wat hij in huis had, maar ging vorig jaar ook meerdere keren de mist in. Als vervanger bij Williams crashte hij afgelopen seizoen twee keer zwaar in Brazilië en in Las Vegas. Het was in alle gevallen een pijnlijk moment voor de Argentijn. Vlak na zijn crash werd Briatore in beeld gebracht, en die keek ook niet blij.