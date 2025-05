Marko schrijft Red Bull definitief af: "McLaren is gewoon te snel"

Het team van Red Bull Racing heeft geen goed gevoel overgehouden van de eerste twee vrije trainingen in Imola. Helmut Marko verwacht geen wonderen, en hij wijst teleurgesteld naar de grote voorsprong van het team van McLaren.

Red Bull introduceerde voor dit weekend een aantal belangrijke updates. Deze nieuwe onderdelen lijken vooralsnog niet te zorgen voor een enorme sprong. In beide vrije trainingen waren de McLarens veel sneller, en Max Verstappen maakte een gefrustreerde indruk tijdens de sessies. De teleurstelling was duidelijk merkbaar, en ook teamadviseur Helmut Marko ziet de bui al hangen. De Oostenrijker gelooft niet meer in een goed resultaat.

Enorme voorsprong

Na afloop van de tweede vrije training sprak Marko zich uit bij Motorsport.com: "Vier tienden voorsprong op deze baan is heel veel. Misschien kunnen we nog wat details van de afstelling verbeteren om de auto wat minder nerveus te maken, maar in principe zal McLaren gewoon weer dominant blijven."

Pessimisme

Volgens Marko verliest Red Bull op elk gedeelte van de baan een klein beetje rondetijd. Balend concludeert hij dat McLaren veel sneller is dan de rest: "Het ergste is dat we in hetzelfde schuitje zitten als Mercedes en Ferrari. Het is simpelweg zo dat deze McLaren met elke soort band, ieder circuit en bij iedere temperatuur gewoon top kan presteren."

De constructeurstitel lijkt ook niet meer mogelijk te zijn voor Red Bull. Marko zet het uit zijn hoofd: "Het enige waar we misschien nog wat hoop uit kunnen putten is Barcelona, als daar de strengere regels voor de flexibele vleugels gaan gelden. Al werden dergelijke vermoedens over McLaren in het verleden ook niet bevestigd."

Marko zet de pole uit zijn hoofd

Max Verstappen wist in de voorgaande raceweekenden nog wel een paar keer de pole te pakken. Marko lijkt daar nu ook niet op te rekenen: "Momenteel zijn we daar ver van verwijderd. We hebben wat wijzigingen doorgevoerd en als het morgen lukt om die beter tot hun recht te laten komen, dan lukt het misschien wel. Maar in de race is McLaren gewoon een klasse apart, dat was opnieuw te zien."