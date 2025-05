Helmut Marko reageert woest op bizarre geruchten over Christian Horner

Het team van Red Bull Racing was in de afgelopen weken weer het onderwerp van een opvallende geruchtenstroom. Er werd gesuggereerd dat de positie van Christian Horner onder druk stond. Teamadviseur Helmut Marko reageert fel, en doet de verhalen af als complete onzin.

Het team van Red Bull Racing heeft een tegenvallende start van het seizoen achter de rug. De Oostenrijkse renstal kan amper vechten met McLaren, en ze staan derde in het constructeurskampioenschap. De resultaten zorgen voor frustratie bij superster Max Verstappen en voor geruchten over de positie van teambaas Christian Horner.

Het Italiaanse tijdschrift Autosprint en het Oostenrijkse medium OE24 meldden dat Horner steun van de Red Bull had verloren. Zijn positie zou onder druk staan, en hij zou mogelijk na de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola al kunnen vertrekken. De namen van Oliver Oakes en Franz Tost werden genoemd als mogelijke opvolgers, maar die speculaties werden eerder al ontkend.

Marko reageert

Op woensdag meldde De Telegraaf al dat de geruchten over Horner niet kloppen. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft zich nu ook op felle wijze uitgesproken bij Krone Zeitung: "Dat is echt complete onzin! Iemand lijkt zichzelf weer eens belangrijk te willen maken. Bij ons blijft alles gewoon hetzelfde."

Red Bull viert een feestje

Bij Red Bull focussen ze zich meer op een jubileum dat ze dit weekend in Imola vieren. De Oostenrijkse renstal neemt namelijk voor de 400ste keer deel aan een Grand Prix, en dat willen ze graag gaan vieren. Ook voor Horner is dit reden tot een feestje, want hij staat al sinds het prille begin in 2005 aan het roer bij de in Milton Keynes gevestigde renstal.

Red Bull staat momenteel derde in het constructeurskampioenschap. Ze hebben 105 WK-punten bij elkaar gereden. Het team van Mercedes staat tweede met 141 WK-punten, terwijl McLaren het kampioenschap aanvoert met 246 WK-punten.