Marko compleet verbluft nadat Verstappen baanrecord Nordschleife met 2 seconden verbreekt

Max Verstappen zorgde vorige week voor verbazing door een aantal rondjes te rijden op de Nürburgring Nordschleife. Het was de vraag hoe ze hier bij Red Bull Racing over dachten. Teamadviseur Helmut Marko is onder de indruk en stelt dat Verstappen direct een record verbrak.

Het is geen geheim dat Verstappen een groot fan is van GT-racen. Hij heeft een eigen GT-team, en hij test regelmatig met deze auto's. Dat doet hij normaal gesproken op afgehuurde circuits, maar vorige week vrijdag verscheen hij op de Nordschleife tijdens een openbare testdag.

Hij kroop achter het stuur van een Ferrari 296 GT3 van zijn eigen Verstappen.com Racing. Verstappen had zijn best gedaan om anoniem te blijven, en op de auto was de schuilnaam 'Franz Hermann' geplaatst. Al snel werd echter duidelijk dat het ging om de viervoudig wereldkampioen.

Record verbroken

Red Bull-adviseur Helmut Marko kan er wel om lachen, en hij spreekt zich uit bij Krone Zeitung: "GT-racen is zijn grootste liefde en hij heeft zijn eigen team. Hij vertelde me dat hij al na drie ronde een record met twee seconden had verbeterd. Hij wist al zijn rondetijden en hij wist alles over de ophanging. Hij was bijna nog meer bezig met de details dan in een Formule 1-auto!"

De passie van Verstappen

Als er wordt gesteld dat dit iets zegt over Verstappens passie voor de autosport, reageert Marko instemmend: "Absoluut. Hij runt een simraceteam en hij wil nu één van zijn beste coureurs in een GT-wagen zetten. Dat is actieve promotie van jong talent."

"Tegenwoordig kost een heel seizoen in de kartsport een kwart miljoen euro. Wat kost de uitrusting voor het simracen? Misschien dertig tot vijftig duizend euro in totaal. Max ontwikkelt daarnaast ook software voor de simulatoren, die door teams uit de Formule 2 en de Formule 3 worden gebruikt."