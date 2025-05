Newey wijst groot verschil tussen Red Bull en Aston Martin aan

Adrian Newey begon in maart aan zijn nieuwe job bij het team van Aston Martin. De topontwerper is onder de indruk van wat hij ziet op de fabriek in Silverstone, en hij wijst een verschil met de situatie bij Red Bull aan.

Newey was jarenlang de grote man bij het team van Red Bull. Hij was er verantwoordelijk voor alle kampioenswagens, en hij wordt gezien als één van de beste mensen ooit in zijn vakgebied. Vorig jaar kondigde hij echter zijn vertrek aan, en hij tekende uiteindelijk een contract bij Aston Martin. Daar ging hij begin dit jaar aan de slag, en sindsdien lijkt hij op de fabriek te leven.

Red Bull

Bij Aston Martin werkt hij met de modernste faciliteiten. In een interview op de site van het team, is Newey lovend: "De visie van Lawrence Stroll heeft een geweldig onderkomen gecreëerd, echt de beste in de Formule 1. Het is daarbij wel heel belangrijk om te kijken hoe we die faciliteiten gebruiken. Dit is een sport die draait om mensen."

"Mijn vorige team Red Bull had één van de slechtste windtunnels in de Formule 1 en ze opereren vanuit een opmerkelijk cluster aan gebouwen in een industriegebied. Toch weten ze het voor elkaar te krijgen om iedereen samen te laten werken en zo een geweldige groep mensen te creëren."

Aston Martin op de goede weg

Newey stelt dat dit nu ook moet gebeuren bij Aston Martin. Het creëren van een eenheid is belangrijk, en hij stelt dat ze al op de goede weg zijn: "We hebben ook veel talentvolle mensen, al moeten er ook afdelingen versterkt worden met meerdere mensen. We moeten iedereen beter laten samenwerken en die tools moeten we gebruiken om onze eigen mogelijkheden te vergroten."

Newey focust zich vooral op 2026. Dit jaar vallen de prestaties van Aston Martin ietwat tegen, ze staan na zes races op de zevende plaats in het constructeurskampioenschap.