'Strengere FIA-controles gaan pikorde in Formule 1 omgooien'

De Grand Prix van Spanje kan een keerpunt gaan vormen in de Formule 1. Vanaf die race wordt er strenger gecontroleerd op de flexiwings. Jonathan Wheatley gaat ervan uit dat er dan veel gaat veranderen, het gaat voor een nieuwe pikorde gaan zorgen.

De FIA doet er alles aan om dit jaar de doorbuigende vleugels aan te pakken. Sinds de seizoensopener in Australië wordt er strenger gekeken naar de achtervleugels, maar het lijkt erop dat een aantal teams nog rijdt met opvallende vleugels. Ook de voorvleugels worden onder de loep genomen. Vanaf het raceweekend in Barcelona worden hier de controles opgehoogd, en dat kan voor veel veranderingen gaan zorgen.

Gaat de pikorde veranderen?

Kersvers Sauber-teambaas Jonathan Wheatley denkt dat er veel kan gaan veranderen. De Britse teambaas denkt dat de machtsverhoudingen kunnen gaan verschuiven. In gesprek met de internationale media legt Wheatley dit uit: "Het is een belangrijke factor die echt het verschil kan maken in prestaties. Ik denk dus dat de pikorde zomaar zou kunnen gaan veranderen."

"Kijk eens hoe klein de marges zijn aan de top van het middenveld. Zo'n kleine verandering kan het verschil gaan maken."

Wat zijn de kansen voor Sauber?

Voor Sauber kan deze verandering ook impact. Wheatley hoopt dat zijn team nu stappen naar voren kan gaan zetten, want de prestaties vallen op dit moment een beetje tegen. Hij is voorzichtig positief: "We hebben een updateprogramma in de planning staan. We proberen alles wat we tot nu toe hebben ontwikkeld in kaart te brengen, om een zo gericht mogelijk pakket samen te stellen."

Sauber staat momenteel op de tiende plaats in het constructeurskampioenschap. Ze hebben nog maar slechts zes WK-punten bij elkaar gereden in de eerste zes Grands Prix. Al deze punten zijn gescoord door de ervaren Nico Hülkenberg, zijn debuterende teamgenoot Gabriel Bortoleto heeft het zwaar en hij is nog puntloos.