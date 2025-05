Piastri zet Verstappen en Norris op enorme achterstand

Oscar Piastri is ijzersterk aan het nieuwe seizoen begonnen. Hij won vier races, en voert het wereldkampioenschap aan. Uit de cijfers blijkt dat hij ook de meeste rondjes aan kop heeft gereden, opvallend genoeg staat zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris slechts derde in dit klassement.

Het team van McLaren is dit jaar oppermachtig in de Formule 1. Ze zijn veel sneller dan de rest van het veld, en ze zijn vooralsnog alleen verslagen door Max Verstappen in Japan. Verder stond er in elke race een coureur van de papajakleurige renstal op het hoogste treetje van het podium. Piastri mocht vier keer juichen, terwijl Norris vooralsnog alleen in Australië won.

Grote achterstand van Norris

Norris heeft het zwaar, en dat is ook te zien als er wordt gekeken naar welke coureur dit seizoen tot nu toe de meeste rondjes aan kop heeft gereden. Piastri heeft in de eerste zes races in totaal 168 rondjes aan kop gereden. Geen enkele coureur komt bij hem in de buurt, Verstappen volgt met 79 rondjes aan kop op de tweede plaats in dit klassement.

Norris moet genoegen nemen met de derde plaats en zestig rondjes aan kop in de eerste zes Grands Prix. Zijn teamgenoot Piastri heeft dus ruim honderd rondjes meer dan Norris aan kop gereden in 2025. Er kan vanzelfsprekend nog veel gaan veranderen, maar de achterstand van Norris is wel opvallend.

Andere namen

Naast de drie koplopers, zijn er nog vier coureurs die dit seizoen aan kop hebben gereden. Ferrari-coureur Charles Leclerc reed namelijk elf rondjes aan de leiding, terwijl Andrea Kimi Antonelli tien rondjes aan kop reed. Lewis Hamilton en Alexander Albon hebben allebei slechts één rondje aan de leiding van de race gereden.

Hoeveel rondjes aan kop hebben de coureurs gereden?

1 Oscar Piastri - 168 rondjes

2 Max Verstappen - 79 rondjes

3 Lando Norris - 60 rondjes

4 Charles Leclerc - 11 rondjes

5 Andrea Kimi Antonelli - 10 rondjes

6 Lewis Hamilton - 1 rondje

7 Alexander Albon - 1 rondje