Fernando Alonso deelt hartverscheurend nieuws

Aston Martin-coureur Fernando Alonso heeft afgelopen weekend hartverscheurend nieuws gedeeld. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen meldde dat zijn trouwe rechterhand en fysiotherapeut Fabrizio Borra is overleden. De ervaren Borra werd 64 jaar en heeft veel met Alonso meegemaakt in de Formule 1 en ver daar buiten.

De samenwerking tussen Alonso en Borra begon toen de Spanjaard in 2001 in de Formule 1 debuteerde bij het team van Minardi. De fysiotherapeut bleef lang met hem samenwerken, en stond aan Alonso's zijde tijdens zijn avonturen bij Ferrari en McLaren. Toen Alonso in 2023 overstapte naar zijn huidige werkgever. Aston Martin, bleef de samenwerking bestaan. Het overlijden van Borra is dan ook een harde klap voor de tweevoudig wereldkampioen.

Alonso staat stil bij verdrietig verlies

Op Instagram deelde Alonso het verdrietige nieuws. Hij deelde een aantal foto's van alle hoogtepunten en mooie momenten die ze samen hebben meegemaakt. Daarbij schrijft Alonso een boodschap gericht aan zijn vriend: "Ik zal je missen, Fabri. Elke dag. Bedankt dat je me zoveel heb geleerd en me een beter mens en een betere atleet heb gemaakt. Mijn hele loopbaan met jou was het grootste geluk dat ik had kunnen hebben. Rust in vrede, broeder."

Mooie boodschap van Aston Martin

Het team van Aston Martin deelt op X hun condoleances uit aan de nabestaanden van Borra. Ze delen een mooi bericht: "We zijn diep bedroefd door het overlijden van Fabrizio Borra, een trouwe rechterhand die Fernando jarenlang steunde. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en naar iedereen die hem kende."

Borra werkte in zijn lange loopbaan ook samen met onder meer Michael Schumacher. Hij mocht slechts 64 jaar worden, en Alonso ontvangt veel steun na het delen van het verdrietige nieuws. Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera is Borra overleden na een jarenlange strijd tegen kanker.