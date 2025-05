'Mercedes voert gesprekken met Sergio Perez'

De kans is aanwezig dat Sergio Perez volgend jaar een comeback maakt in de Formule 1. Hij werd in verband gebracht met Cadillac en Alpine, en wordt zijn naam ook in verband gebracht met een rol bij het team van Mercedes.

Perez verloor eind vorig jaar zijn zitje bij het team van Red Bull Racing. Hij kon Max Verstappen niet bijhouden, en bij Red Bull hadden ze behoefte aan vers bloed. Ze vervingen hem door Liam Lawson, maar de Nieuw-Zeelander werd op zijn beurt al na twee races vervangen door Yuki Tsunoda. Perez hield zich op de achtergrond, maar liet wel doorschemeren dat hij een terugkeer in de Formule 1 wel ziet zitten.

Perez wordt al geruime tijd in verband gebracht met een zitje bij het nieuwe team van Cadillac. Er zou een driejarig contract voor hem klaarliggen, maar er is nog niets getekend. Op vrijdag dook er nog een bijzonder verhaal op, en werd er gesteld dat Perez ook gesprekken zou voeren met Alpine voor een zitje voor 2026. Het werd niet duidelijk of Perez dan Pierre Gasly zou vervangen of dat hij naast de Fransman zou rijden.

Volgens Motorsport.com zouden er ook eerste verkennende gesprekken zijn gevoerd met het team van Mercedes. De zaak ligt hier echter wat anders, want alles hangt hier volgens het medium af van de toekomst van George Russell. Mocht de Brit vertrekken, dan komt Perez in beeld.

De rol van Max Verstappen

Het medium meldt dat Toto Wolff onder de indruk was van Perez en het feit dat hij zich altijd de loyale teamgenoot toonde. Alles zou afhangen van Max Verstappen. Als de Nederlander zou vertrekken bij Red Bull, dan zou teambaas Christian Horner graag Russell willen binnenhalen als vervanger.

Motorsport.com stelt dat als Verstappen zou vertrekken naar Aston Martin, Wolff Perez zou zien als de ideale steunpilaar voor Andrea Kimi Antonelli. Of dit echt een mogelijkheid is voor Perez, moet nog blijken.