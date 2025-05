Max Verstappen doorbreekt stilte over geheime Ferrari-test

Max Verstappen zorgde op vrijdag voor de nodige verbazing. Hij kroop namelijk achter het stuur van een Ferrari GT3-bolide op de iconische Nürburgring Nordschleife in Duitsland. Hij reed rond onder een schuilnaam, maar iedereen wist dat het Verstappen was. Hij heeft nu voor het eerst zelf gereageerd op zijn test.

Verstappen werd op vrijdagochtend gespot op de 'Groene Hel'. In de pitlane stond de Ferrari 296 GT3 van zijn eigen raceteam Verstappen.com Racing. Op de auto stond de naam van ene Franz Hermann, maar al snel bleek dat deze coureur helemaal niet bestond. Verstappen kroop namelijk zelf achter het stuur en reed een aantal rondjes over het iconische circuit.

Reactie van Verstappen

Verstappen kwam in actie tijdens de testdag van de NLS-klasse, en hij trok meteen zeer veel bekijks. De Red Bull-coureur hield zich vanzelfsprekend stil, maar meldde zich gisteravond toch op sociale media. Hij deelde een viertal foto's van zijn eigen rondjes met een kort maar krachtige boodschap erbij: "Ik heb lol gehad op de Nordschleife!" Hij noemt daarmee de naam van zijn raceteam en plaatst er een aantal emojis bij, waardoor fans zich afvragen of er in de toekomst meer in zit.

Wat zat er achter de test?

De reden van de test van Verstappen is onduidelijk. De Nederlander test wel vaker met zijn GT3-bolides, maar normaal gesproken doet hij dat tijdens een privétest op een circuit dat ze hebben afgehuurd. Daarnaast komt het ook vrijwel nooit voor dat er andere coureurs van andere teams de baan betreden tijdens zo'n test van Verstappen.

Zijn test zorgde direct voor een vrachtlading aan geruchten. Sommige mensen vragen zich af of Verstappen in de nabije toekomst ook gaat racen op de Nordschleife, of dat hij binnenkort aan de start verschijnt van een GT3-race. De vraag is echter of Red Bull dit wil toestaan tijdens het Formule 1-seizoen.