Piastri leeft mee met ontslagen landgenoot Doohan

Het team van Alpine nam deze week het harde besluit om Jack Doohan te vervangen door Franco Colapinto. Het is een pijnlijke tik voor Doohan, en hij krijgt steun van zijn landgenoot McLaren-coureur Oscar Piastri.

Het feit dat Doohan zijn zitje zou verliezen, komt voor niemand als een verrassing. De Australische coureur staat al het hele jaar onder druk, en Colapinto werd achter de schermen klaargestoomd voor een terugkeer in de koningsklasse. Alpine heeft Doohan nu op de reservebank geplaatst, en Colapinto krijgt ten minste vijf races de kans. Voor de Britse Grand Prix op Silverstone zal er een speciale evaluatie plaatsvinden.

Doohan mag trots zijn

Door het vertrek van Doohan is er nog maar één Australiër actief in de Formule 1. Dat is McLaren-coureur Oscar Piastri, die ook het wereldkampioenschap aanvoert. Piastri leeft mee met Doohan, en spreekt zich uit in het programma TODAY. Op dat moment was Doohans vertrek nog net bevestigd: "Ik heb de verhalen gezien. Als dit het einde is voor Jack, dan denk ik dat hij heel erg trots mag zijn, vooral omdat hij de Formule 1 heeft bereikt."

"Dat is namelijk niet iets wat je zomaar voor elkaar krijgt, al helemaal niet als je uit Australië komt. Er zijn veel moeilijke beslissingen die je in de tussentijd moet nemen."

Hoofd omhoog houden

Piastri is van mening dat Doohan niet bij de pakken neer moet gaan zitten: "Als hij zijn laatste Grand Prix heeft gereden, dan denk ik dat hij zijn hoofd omhoog moet houden. Is een Formule 1-coureur geweest, niemand gaat dan meer van je afpakken. Ik weet zeker dat hij een succesvolle loopbaan voor de boeg heeft, wat er ook moge gebeuren in de toekomst."

Doohan maakte eind vorig jaar zijn debuut in Abu Dhabi als vervanger van Esteban Ocon. Hij wist toen geen punten te scoren, en ook dit jaar lukte het hem niet om WK-punten mee naar huis te nemen.