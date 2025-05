'Flavio Briatore te oud voor rol als teambaas bij Alpine'

Het team van Alpine heeft een onrustige week achter de rug. Ze voerden een coureurswissel door, en op bestuurlijk vlak waren het chaotische dagen. Flavio Briatore heeft hierdoor de touwtjes weer in handen, maar volgens Ralf Schumacher is de flamboyante Italiaan hier veel te oud voor.

Alpine heeft een aantal bizarre dagen achter de rug. Aan het begin van de week werd duidelijk dat teambaas Oliver Oakes ontslag had genomen. Eén dag later werd duidelijk dat ze Jack Doohan voor de komende races vervangen door Franco Colapinto. De Argentijn krijgt echter geen zekerheid, want na vijf races vindt er een evaluatie plaats waarbij er over de toekomst zal worden gesproken.

Aardige jongen

Oud-coureur Ralf Schumacher begrijpt wel dat Alpine voor de rijderswissel heeft gekozen. Bij de Duitse tak van Sky Sports spreekt hij zich uit: "Het is zeker een aardige jongen, maar hij is gewoon niet goed genoeg voor de Formule 1. Briatore gelooft in Colapinto, en hij brengt ook nog eens veel sponsorgeld met zich mee."

Briatore te oud?

Dat de 75-jarige Briatore nu de touwtjes in handen heeft bij Alpine, vindt Schumacher dan weer geen goed idee. Volgens hem is de ervaren Italiaan te oud: "In zijn rol als adviseur en met zijn ervaring deed hij het echt geweldig. Maar hij is gewoon te oud om elke dag te werken als teambaas. Flavio zal altijd zijn eigen ding blijven doen. Daarom is Oliver Oakes ook weg. Flavio heeft daar helemaal geen probleem mee."

"Van wat ik heb gehoord, doet Flavio nu alles zelf, maar ik hoop niet dat dat echt zo is."

Waardoor Oakes is vertrokken, blijft een raadsel. Volgens Briatore ging het om een privékwestie, en op donderdag werd duidelijk dat de broer van Oakes vorige week is opgepakt. Dit kan een rol spelen bij zijn besluit om te stoppen als teambaas.