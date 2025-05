Strijdlustige Marko gelooft nog steeds in titelkansen van Red Bull

Het team van Red Bull Racing is niet op de sterkste manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Oostenrijkse renstal heeft een flinke achterstand op McLaren, maar Helmut Marko heeft de moed nog niet opgegeven. Hij gelooft nog steeds in beide wereldtitels.

Max Verstappen wist dit seizoen te winnen in Japan, maar verdere successen zijn vooralsnog uitgebleven. De Nederlandse coureur baalt als een sterker van de performance, en bij Red Bull zijn ze ook niet heel tevreden. Het team van McLaren is veel sneller, en ook Mercedes staat momenteel boven Red Bull in de strijd om de constructeurstitel.

Moeilijke start

Red Bull-adviseur Helmut Marko blijft voorzichtig positief. In gesprek met Bild krijgt hij de vraag hoe hij het seizoen tot nu toe zou beoordelen: "Moeilijk is een goed woord. We zitten namelijk in een lastige situatie. Het werkvenster voor onze auto is extreem klein. Als het goed gaat zijn we snel en winnen we, zoals in Japan. Een week later zaten we in niemandsland in Bahrein. Onze auto is een soort grabbelton."

Marko is optimistisch, en hij is het niet eens met de stelling dat Red Bull ook niet de op één na snelste auto heeft. "Het hangt af van wat het profiel van het circuit is. We worstelen vooral met de balans. Mercedes en Ferrari hebben ook problemen. Alleen McLaren is goed in alle omstandigheden, we staan derde in het kampioenschap."

Dromen van de dubbel

Marko is opvallend opgewekt, en hij zet zelfs het winnen van de 'dubbel' nog niet helemaal uit zijn hoofd. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Er is nog helemaal niets verloren. We hebben nog steeds de kans om beide wereldtitels te winnen. Het zou fataal zijn als we nu zouden besluiten om op te geven, alleen omdat de dingen op dit moment niet volgens plan gaan."