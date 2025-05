Het circuit van Zandvoort is deze weken het toneel van testdagen van Formule 1-teams. Deze week zijn de teams van Alpine en McLaren aanwezig, en volgende week komt Aston Martin in actie. De Britse renstal maakt er serieus werk van, en geeft diverse coureurs de kans om de auto uit 2023 te testen.

Het team van Aston Martin is niet op een sterke wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Britse renstal staat slechts op de zevende plaats in het constructeurskampioenschap met 8 WK-punten, ze hebben twee puntjes voorsprong op nummer tien Sauber. Het is niet de gewenste start, en ze doen er alles aan om de boel om te keren.

Op maandag 12 mei en dinsdag 13 mei zijn ze aanwezig op het circuit van Zandvoort voor een TPC-test. GPToday.net heeft begrepen dat ze op deze dagen simulatorcoureurs Daniel Juncadella en Nick Yelloly zullen gaan laten rijden. Er bestaat ook een kans dat Lance Stroll zal afreizen naar het circuit in de Noord-Hollandse duinen, dit is echter nog niet zeker.

Simulatorcoureurs

Juncadella en Yelloly zijn allebei ervaren coureurs, met ook genoeg ervaring in de Formule 1. De 34-jarige Juncadella testte eerder voor Williams en reed in 2014 een aantal vrije trainingen voor Force India. Hij is sinds eind 2024 aan Aston Martin verbonden als simulatorcoureur.

De Brit Yelloly heeft veel ervaring in de enduranceracerij en hij is aan Aston Martin verbonden als test- en simulatorcoureur. In 2019 reed hij een Young Driver Test voor Force India in Barcelona, en in 2021 nam hij deel aan de Post Season Test in Abu Dhabi namens Aston Martin. Vorig jaar werd hij ook op het circuit gespot voor een filmdag met de Britse renstal.

Drukke dagen

Het is niet de eerste keer dat Aston Martin een TPC-test uitvoert op het circuit van Zandvoort. Vorige maand werkten ze een volledige dag af met Jessica Hawkins achter het stuur. Deze week was het ook druk op het circuit. Alpine werkte met Franco Colapinto een TPC-test uit. McLaren liet gisteren het jonge talent Alex Dunne rijden, en vandaag rijden Lando Norris en Oscar Piastri in de twee jaar oude wagen.