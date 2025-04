Verrassing op Zandvoort: Aston Martin test met vrouwelijke F1-coureur

Het circuit van Zandvoort vormt dit jaar niet alleen het decor voor de Grand Prix, maar ook voor een aantal testdagen. Aankomende maandag komt er voor het eerst dit jaar een Formule 1-team in actie op de baan. Aston Martin zal er een speciale testdag gaan organiseren.

De Nederlandse Grand Prix staat dit jaar op 31 augustus op het programma, maar volgende week zal het eerste F1-team al gebruik gaan maken van het circuit in de Noord-Hollandse duinen. Op 14 april zal er een testdag worden gehouden door het team van Aston Martin. Bronnen binnen het team melden dat Aston Martin op deze dag een speciale test zal gaan organiseren met Jessica Hawkins. De Britse zal gaan testen met een Formule 1-wagen van meer dan 2 jaar oud, omdat het gaat om een TPC-test. deze tests zijn vooral bedoeld om coureurs te testen, op te leiden en de kwaliteiten te verbeteren.

Tweede test voor Hawkins

De 30-jarige Hawkins maakt al jaren onderdeel uit van Aston Martin, en was drie seizoenen actief in de W Series. Vandaag de dag is ze ambassadeur van het team en is ze de Head of F1 Academy van Aston Martin. In september 2023 reed ze haar eerste Formule 1-meters met een AMR21 op de Hungaroring. Haar test van aankomende maandag op Zandvoort zal haar tweede kennismaking met F1-materiaal worden. Het is een uniek moment, want het komt zelden voor dat teams een vrouwelijke coureur laten rijden.

Bekend terrein

Voor Hawkins is het circuit van Zandvoort bekend terrein. In 2021 reed ze er in de W Series, en kwam ze als vijfde over de streep. In de afgelopen jaren reed ze vooral in de GT's. Vorig jaar reed ze voor Beechdean AMR in het Britse GT-kampioenschap. Dit jaar komt ze uit in de GT World Challenge Europe, waar ze een Aston Martin Vantage bestuurd voor Comtoyou Racing. Deze auto deelt ze met de Belgen Alexandre Leroy en Antoine Potty.

Teams testen vaker op Zandvoort

Het circuit van Zandvoort is geen circuit waar regelmatig wordt getest. Het is echter niet zo dat de teams de baan altijd links laten liggen. Het team van Alpine reisde vorig jaar in mei af naar Noord-Holland om een TPC-test af te werken met Jack Doohan. De Australiër kroop daar achter het stuur van de A522, deze test maakte onderdeel uit van zijn voorbereiding op zijn debuut in de koningsklasse. De kans is groot dat er in de aankomende maanden nog meer teams afreizen naar Zandvoort om TPC-tests uit te voeren.