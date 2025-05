Speciale dag op Zandvoort: Piastri en Norris testen voor McLaren

Hoog bezoek aan het circuit van Zandvoort vandaag. Op het Noord-Hollandse circuit zal het team van McLaren een TPC-test gaan afwerken, en het lijkt erop dat kampioenschapsleider Oscar Piastri en zijn teamgenoot Lando Norris hier allebei in actie komen.

Het team van McLaren is sterk aan het seizoen begonnen. Van de eerste zes races wisten ze er vijf te winnen. Piastri kwam viermaal als winnaar over de streep, terwijl zijn teamgenoot Lando Norris alleen wist te winnen in Australië. Afgelopen weekenden won Piastri in Miami met een kleine voorsprong op Norris. Met het 1-2tje liet McLaren zien dat ze oppermachtig zijn.

Auto uit 2023

Piastri en Norris krijgen amper rust, want volgens De Telegraaf komen ze vandaag in actie op het circuit van Zandvoort. Ze werken een zogenaamde TPC-test af, waarbij ze in actie zullen komen in de MCL60 uit 2023. Het gaat om een besloten testdag, maar daar lekken met enige regelmaat beelden vanuit. Volgens de krant komen beide coureurs in actie, het is niet duidelijk op welke manier ze de actie gaan verdelen.

Drukke dagen

Het team van McLaren werd gisteren ook gespot op het circuit van Zandvoort. Toen zat Alex Dunne achter het stuur, de rookie kreeg van McLaren de kans om zoveel mogelijk meters te maken. Naast Dunne kwam gisteren ook Alpine-coureur Franco Colapinto in actie. Hij reed in een wagen zonder startnummer en met een zwarte helm, al werd hij even later wel gespot met zijn eigen helmdesign. De Argentijn werd gisteren aangekondigd als vervanger van Jack Doohan en ging enthousiast op de foto met een aantal aanwezige fans.

Van Overdijk

Volgens De Telegraaf willen zowel het circuit als het team van McLaren niet reageren op het nieuws. Circuitdirecteur Robert van Overdijk sprak zich wel uit bij de krant: "We zien het als een enorm compliment voor Circuit Zandvoort dat veel Formule 1-teams ons circuit uitkiezen om te komen testen."