Helmut Marko schrikt van voorsprong McLaren: "Heel deprimerend"

Het team van Red Bull greep in Miami naast het podium. Max Verstappen startte op het podium, maar hij kwam slechts als vierde over de streep. Helmut Marko had meer verwacht van de updates, en stelde na afloop dat de achterstand op McLaren 'deprimerend' is.

Verstappen kwam goed weg bij de start, maar al snel moest hij de degens kruisen met de veel snellere McLarens. Eerst moest hij Oscar Piastri erlangs laten, en na een fel duel moest hij ook zijn meerdere erkennen in Lando Norris. De derde plaats leek het maximaal haalbare te zijn, maar door pech met de Virtual Safety Car werd hij ook ingehaald door George Russell. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda werd als tiende geklasseerd.

Werken de updates?

Red Bull-adviseur Helmut Marko baalde van het resultaat. Na afloop maakte de Oostenrijker een teleurgestelde indruk. Motorsport.com vroeg Marko of het effect van de updates een beetje tegenvielen: "Ja." Marko kondigt direct een volgende update aan: "Ja, er komt meer aan in Imola. Dat pakket moet meteen gaan leveren. Maar zo'n groot gat is lastig te dichten."

Deprimerende achterstand op McLaren

Marko doelt op de achterstand op McLaren, die in Miami bijna een halve minuut voorsprong hadden op de rest van het veld. De Oostenrijker baalt daar enorm van: "We hebben veel werk te doen, voor Imola al meteen. We moeten performance vinden en dat moet ook direct in de race gaan gebeuren. Het was echt deprimerend om te zien hoe snel die McLaren echt is. Deze race heeft het echte beeld laten zien."

Marko weet nu ook wie de grootste kandidaat voor de wereldtitel is. De Oostenrijker verwacht dat er flink zal moeten worden gestreden met Piastri. Als Marko de vraag krijgt of dit de topfavoriet is, reageert hij zeer duidelijk: "Daar lijkt het nu wel op ja, inderdaad."