Boze Stroll wil nog steeds dat Verstappen straf krijgt

Lance Stroll is woest op de stewards in Miami. De Canadees is nog altijd van mening dat Max Verstappen op vrijdag een straf had moeten ontvangen. Stroll probeert er niets van, maar hij besloot er geen grote zaak van te maken.

Stroll reageerde vrijdagavond woedend toen hij tijdens de sprint kwalificatie was geblokkeerd door Verstappen. Hij vond dat de fout bij Verstappen lag, maar de stewards openden geen onderzoek. De Canadees begreep daar helemaal niets van, en dat zorgde voor zijn woede. Die emoties waren een dag later nog niet verdwenen, en Stroll hield ook op zaterdag vol dat er een straf had moeten volgen.

Nog altijd boos

Na de sessies op de zaterdag meldde Stroll zich bij de media om even te babbelen. Bij Motorsport.com liet hij weten dat hij niet kan geloven dat er geen straf is uitgedeeld: "Nee, nog altijd niet. Ik probeer altijd uit te zoeken hoe dat kan."

Hij heeft de stewards echter niet om opheldering gevraagd: "Ik wilde niet tot nu de avondklok blijven om een bezoekje aan de stewards te brengen voor uitleg, maar ik denk dat het oneerlijk was. Het was meer dan dat zelfs, het was best wel oneerlijk! Dat kostte me een plekje in SQ2."

Ook een lichtpuntje

Stroll wist op zaterdag wel punten te scoren in de sprintrace. Hij was dus niet alleen maar boos: "Het voelde goed om in de sprintrace een goed resultaat te behalen. We maakten goede keuzes in de race en er waren heel wat onverwachte momenten."

"Iedereen weet dat we niet over de auto beschikken om vooraan het veld mee te vechten. We hebben een auto nodig die beter is en waar we niet van deze gekke weersveranderingen of zoiets afhankelijk zijn om WK-punten te kunnen scoren. Maar dat is nu helaas wel de situatie waar we inzitten."